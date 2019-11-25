المشهد اليمني

فتاة من إب تتصدى لهجوم حوثي على مزرعة والدها وتصيب 2 من مسلحيهم.. تفاصيل

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 42 دقيقة
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المشهد اليمني

تصدت فتاة يمنية من محافظة إب، وسط اليمن، لهجوم حوثي على مزرعتها في مديرية السبرة، شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن فتاة عشيرنية من قرية “عدن الأزهور” بالسبرة، أطلقت النار على مسلحين حوثيين قدموا غلى مزرعة والدها بهدف نهبها.

وأضافت المصادر أن الفتاة تصدت للمسلحين الذين حاولوا نهب المزرعة في غياب والدها وأطلقت النار عليهم ماأدى إلى إصابة 2 منهم.

وبعد الحادثة اختطفت المليشيا والد الفتاة” فارع الزهري” وأودعته أحد سجونها، فيما تم نقل المسلحين الحوثيين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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إب تتصدى تفاصيل حوثي على فتاة لهجوم مزرعة مسلحيهم من والدها وتصيب
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المشهد اليمني

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