ابابيل نت

فتحي بن لزرق.. التحالف اصدر قرارا موفقا في عدن

17 يناير، 2020
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اشاد الاعلامي اليمني ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق بقرار التحالف العربي الذي اصدره مؤخرا بمنع تحرك الدرجات النارية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بن لزرق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدها محرر أبابيل نت:كان القرار الذي اتخذه التحالف العربي مؤخرا والذي قضى بمنع حركة الدراجات النارية بعدن موفقا جدا.

واضاف، من يطوف عدن اليوم ويرى حالة التغيّر والسكينة التي احدثها غياب الدراجات النارية سيدرك كم كانت المدينة تحتاج لمثل هكذا قرار وسيدرك انه كان يجب ان يصدر قبل سنوات طويلة من اليوم.

يذكر بأن قيادة التحالف العربي في عدن اصدر قرارا الشهر الماضي بمنع تحرك الدرجات النارية في عدن بعد ان ارتفعت وتيرة الاغتيالات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية.

 

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