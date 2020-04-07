فتح مظاريف مشاريع خدمية وتنموية بمديرية خورمكسر

جرى اليوم ” الثلاثاء ” في مبنى ديوان عام مديرية خورمكسر بمحافظة عدن ، فتح مظاريف مناقصات لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في المديرية .

وتضمنت المناقصات بناء دور إضافي للمجمع الصحي لمديرية خورمكسر،و بناء محلات تجارية لنادي الجلاء الرياضي بالمديرية.

وخلال إجتماع لجنة المناقصات برئاسة مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني ، والذي ضم أعضاء اللجنة ، أمين عام المجلس المحلي لمدير خورمكسر الاستاذ منير حسن جابر و عضو لجنة التخطيط والمالية في المجلس المحلي الأستاذ أبوبكر باعش ، ومدراء كلاً من – مكتب التخطيط الاستاذ ياسين هاشم ،ومكتب الأشغال المهندس خالد العولقي ، ومكتب المالية طارق الرباطي ، ومدير مكتب الشباب والرياضة الاستاذ عبدالحكيم قنان ومدير مكتب الصحة الدكتور أحمد ناصر، وبحضور المتقدمين للمناقصات من المقاولين أو من ينوب عنهم ، تم الإعلان والإطلاع على مظاريف المقاولين المتقدين لمشاريع المناقصة وإحالتها إلى لجنة التحليل الفني والمالي لإستكمال الإجراءات بشأنها .

وأكد مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني على أهمية جمع البيانات وإستيفاء كافة الشروط المتميزة في إختيار أفضل العطاءات المتقدمة وفق المعايير الهندسية المطلوبة والتي تضمن نجاح تنفيذ تلك المشاريع على أكمل وجه مع الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة .