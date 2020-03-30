فرانس برس: سمع مراسلونا في الرياض دوي ثلاثة انفجارات و “السعودية تتوعد متمردي اليمن”

@ نيوزيمن، (أ ف ب):

السياسية

2020-03-30 04:04:25

توعّدت السعودية متمردي اليمن الأحد -(مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن)- بتدمير قدراتهم الصاروخية بعدما اعترضت صاروخين في سماء الرياض ومدينة حدودية قبيل منتصف الليل، في هجوم وقع في وقت تركّز المملكة جهودها على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد نحو 15 ساعة من الضربة، تبنى المتمردون مهاجمة المملكة، متوعدين بدورهم السعودية بـ”عمليات موجعة”.

وقالوا في بيان نشرته قناة “المسيرة” المتحدثة باسمهم “نفذنا أكبر عملية عسكرية نوعية في بداية العام السادس استهدفت عمق العدو السعودي”، في إشارة إلى دخول عمليات السعودية في اليمن عامها السادس في 26 آذار/مارس.

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وأضاف البيان “تم قصف أهداف حساسة في الرياض بصواريخ ذوالفقار وعدد من طائرات صماد 3” المسيّرة، مهدّدين “النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره”.

وهذا أول هجوم من نوعه تتعرّض له السعودية منذ أن أعلن المتمردون تعليق ضرباتهم ضد المملكة قبل نحو ستة أشهر بعدما تبنوا هجوما غير مسبوق على منشآت لشركة أرامكو النفطية في أيلول/سبتمبر.

وقال العقيد الركن طيار تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن دعما للحكومة منذ 2015 إن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة 23,23 (20,23 ت غ) من مساء السبت (28 مارس 2020) صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة”.

واضاف حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الحكومية ان “الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان (جنوب)، ولا توجد خسائر بالأرواح”.

واعتبر المالكي ان الهجوم الصاروخي “تصعيد” من قبل المتمردين، متعهدا بالعمل على “تدمير” القدرات الصاروخية البالستية للحوثيين.

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وقال ان “هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة والتي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا”.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس في الرياض دوي ثلاثة انفجارات في وقت كانت شوارع الرياض ومدن المملكة الأخرى خالية من السكان في ظل حظر تجوال تفرضه السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أربعة أشخاص في السعودية وإصابة أكثر من ألف.

إلا أن شظايا الصاروخ في سماء الرياض تساقطت على حي سكني، بحسب الدفاع المدني، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح طفيفة.

وقال موفد الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث الاحد “أعبر عن استنكاري وخيبة املي حيال هذه الاعمال فيما يطالب الشعب اليمني بالسلام اكثر من اي وقت مضى”.

واضاف في بيان ان “اليمن يحتاج الى ان يخصص قادته كل دقيقة من وقتهم لتجنب والاقلال من تداعيات قد تكون كارثية لوباء كوفيد-19”.