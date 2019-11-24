فرع المكلا يدشن الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات بمديرية ميفعة

برعاية محافظ محافظة شبوة أ. محمد صالح بن عديو . دشن صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 م أ. محمد علي لملس مدير مكتب التربية والتعليم م/ شبوة والدكتور عوض سالم لقصم نائب مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بمديرية ميفعة م/ شبوة الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات متعاقدي الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا.

ودشنت الدورة في مجال المبادئ العامة للتعليم وطرائق التدريس في إطار برنامج دعم تعليم الفتاة في المناطق الريفية الممول من الحكومة الألمانية عبر ( KFW) لعدد (46) معلماً ومعلمة من خريجي كلية التربية والمعاهد من أبناء مديرية ميفعة للفترة من 23-28 نوفمبر 2019 م.

حيث ابتدأ برنامج التدشين بآيات من الذكر الحكيم ثم القى مدير مكتب التربية بمديرية ميفعة أ. علي عوض لمدح كلمة ترحيبية بالإخوة الضيوف من قيادات مكتب التربية بالمحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا عبر فيها عن شكره وتقديره لمكتب التربية بالمحافظة وإدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتزويد مديرية ميفعة بعدد 46 درجة تعاقدية من الصندوق لتغطية العجز من المعلمين بالمديرية ضمن توفير فرص عمل ودخل للخريجين ومنحهم هذه الدورة التدريبية لتعزيز من قدراتهم المهنية وأداء واجباتهم في الميدان على أكمل وجه في المدارس المتعاقدين عليها.

كما القى أ. محمد علي لملس مدير مكتب التربية والتعليم م/ شبوة كلمة رحب من خلالها بالاخوة في الصندوق الاجتماعي للتنمية الدكتور عوض سالم لقصم نائب مدير الصندوق والاخت نور سالمين ضابط مشاريع التربية بالصندوق وجميع الحاضرون.

وقال لملس نتشرف اليوم بتدشين الدورة التدريبية لعدد (46) معلما ومعلمة بمديرية ميفعة من متعاقدي الصندوق الاجتماعي فرع المكلا.

مقدماً شكره وتقديره لقيادة الصندوق فرع المكلا بما يولونه من اهتمام ورعاية ودعم للعملية التعليمية والتربوية على مستوى محافظة شبوة ودعم التعليم من خلال اقامة البرامج والدورات التدريبية والاهتمام اللامحدود في مجال الصيانة والترميم وتقديم المستلزمات الطلابية للعملية التعليمية بالمحافظة.

موضحاً لا غرابة للصندوق في مثل هذا الدعم للقطاع التعليمي بالمحافظة فقد كانت ولا تزال جهودهم وبصماتهم واضحة لدعم التعليم بالمحافظة.. متطلعاً من قيادة الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا المزيد من الدعم من أجل حفظ واستقرار العملية التعليمية بالمحافظة.

حاثاً المعلمين والمعلمات المتدربين الاستفادة القصوى مما يعطي لهم في هذه الدورة من معلومات وتطبيق ذلك عملياً على أرض الواقع.

من جهته القى الدكتور عوض سالم لقصم نائب مدير الصندوق الاجتماعي فرع حضرموت – شبوة – المهرة- سقطرى كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة بمستوى الأداء والتنظيم والتعاون اللامحدود الذي يقدمه مكتب التربية والتعليم م/ شبوة في انجاح برامج الصندوق في مجال التعليم بالمحافظة.

وأكد لقصم أن مكتب التربية والتعليم م/ شبوة من أفضل الشركاء والمتعاونين مع الصندوق في توفير كل المعلومات والبيانات التي نحتاجها وإن استمرار هذا التعاون دفع الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا للتدخل في برامج كثيرة بالمحافظة في مجال التعليم منها ترميم وصيانة بعض المدارس وتوفير وسائل تعليمية ودرجات تعاقدية ودورات تدريبية. متمنيا من الجميع الاستفادة من هذه الدورة التدريبية.

وفي الأخير تم فتح باب النقاش وطرح الآراء والأفكار والمقترحات من الجميع.

حضر تدشين هذه الدورة أ. حميد علي خليل رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية شبوة أ. نور سالمين ضابط مشاريع التعليم بالصندوق الاجتماعي للتنمية أ. علي سعيد العريف منسق البرنامج أ.علي عوض لمدح مدير مكتب التربية بمديرية ميفعة أ. أحمد محمد دلع مدير ادارة التوجيه بمكتب التربية شبوة أ. عادل أحمد دويسر مدير الانشطة المدرسية بمكتب التربية شبوة.