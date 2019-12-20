فرنسا تعلن بدء تنفيذ دوريات بحرية في الخليج الشهر المقبل

أعلنت فرنسا، الخميس، بدء العملية الأوروبية لضمان سلامة الملاحة البحرية في مياه الخليج العربي الشهر المقبل.

وقالت البرجيدير جنرال آن سيسيل-أورتمان المتحدثة باسم القوات المسلحة الفرنسية: “الفرقاطة كوربيه ستشارك في المبادرة الأمنية الملاحية الأوروبية من بداية العام المقبل”.

وبذلت فرنسا جهودا من أجل وجود بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن في مياه الخليج العربي بعد تعرض عدد من السفن لهجمات خلال هذا العام.

وخشيت فرنسا ودول أوروبية أخرى من بينها ألمانيا من أن الانضمام لمهمة أمريكية سيبعث برسالة خاطئة في وقت يتزايد فيه الشقاق بين واشنطن وطهران.

وازدادت حدة التوتر في الخليج هذا العام مع إرسال الولايات المتحدة مزيدا من القطع البحرية إلى هناك لمواجهة ما تعتقد أنه تهديد من إيران.

ووقعت عدة هجمات في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين على سفن تجارية دولية شملت ناقلات سعودية في الخليج وألقت الولايات المتحدة بمسؤوليتها على إيران.

وقالت فرنسا إن نحو 10 دول أوروبية وغير أوروبية وافقت على الانضمام للمهمة وتنتظر الآن موافقة البرلمانات فيها.

وستستخدم فرنسا قاعدتها البحرية في الإمارات مركزا لقيادة المهمة.

وأكدت هولندا والدنمارك حتى الآن المشاركة في المهمة.

وقالت المتحدثة إن فرقاطة هولندية وطائرة هليكوبتر ستبدآن العمل في المنطقة بدءا من فبراير/شباط المقبل.

ولم يتضح بعد عدد الدول التي انضمت لمهمة التأمين البحرية الأمريكية التي بدأت بالفعل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن أستراليا وبريطانيا تعهدتا بإرسال قطع للمنطقة.