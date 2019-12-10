فريق إماراتي يعيد التيار الكهربائي للأحياء المتضررة بسقطرى

4 مايو / متابعات



بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية،قامت الفرق التابعة لشركة دكسم باور، اليوم الاثنين، استكمال أعمال الصيانة لخطوط الكهرباء في الأحياء التي تضررت جراء هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة سقطرى.

و توزعت الفرق الهندسية منذ الصباح على الأحياء المتضررة في مصاقبهن، ومعنوفة، وسرهن، لإصلاح الخطوط التي تضررت،وذلك لسرعة إعادة التيار الكهربائي للمواطنين.

وقامت الشركة كإجراء احترازي بقطع التيار على الحارات التي تضررت خطوط الكهرباء فيها ،حفاظا على سلامة المنازل و المواطنين خاصة عند اشتداد هطول الأمطار الغزيرة وضعف الرؤيا.

من جانبهم، أشاد المواطنون في الأحياء بالجهود المبذولة من شركة دكسم وحرصها على سرعة إعادة خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم .