عدن الغد

فريق الاستجابة للتعليم الفني يقوم بزيارة تفقدية للمعهد الوطني دار سعد

22 يناير، 2020
0
فريق الاستجابة للتعليم الفني يقوم بزيارة تفقدية للمعهد الوطني دار سعد

قام صباح اليوم فريق الاستجابة للتعليم الفني بزيارة تفقديه للمعهد الوطني دار سعد .
وكان الهدف من الزيارة التعرف على وضع المعهد وتلمس واقعه ومشاكله لغرض رفعها بحسب الأولوية ومعالجة أوضاع الأقسام و التخصصات، حيث ناقش الفريق مع إدارة المعهد والمعنيين منهم حل المشاكل البسيطة و المتسارعه بمعالجتها و البحث مع الجهات المختصة بقرارات فوريه لحل المشاكل المعقدة، بالتنسيق مع الوزارة والسلطة المحلية والجهات دات العلاقة والذي يهمها تحسين مخرجات التعليم في المعاهد الفنية و المهنية الحكومية.
كمان أكد الفريق على مناشده ألدوله الألمانية الاتحادية لإعادة تأهيل المعهد لكونها هي من أسست هذا صرح التدريب الرائع، حيث استفاد منه أبناء اليمن وعدن خاصة وذلك لتعرض عدن لحرب همجيه ضربت كل مفاصل عدن وتعاني منها حتى الآن.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الاستجابة الفني الوطني بزيارة تفقدية دار سعد فريق للتعليم للمعهد يقوم

إقرا أيضا

Photo of مدير عام مديرية زنجبار يجتمع مع منسق الوحدة التنفيذية في زنجبار

مدير عام مديرية زنجبار يجتمع مع منسق الوحدة التنفيذية في زنجبار

22 يناير، 2020
Photo of خلاف بين زوج وزوجته يودي بحياة الزوج بعدن

خلاف بين زوج وزوجته يودي بحياة الزوج بعدن

22 يناير، 2020
Photo of استهدفت ( 29 ) صياداً : الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا اليابانية ( jAAY ) تنفذ دورة تدريبية للصيادين بأبين

استهدفت ( 29 ) صياداً : الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا اليابانية ( jAAY ) تنفذ دورة تدريبية للصيادين بأبين

22 يناير، 2020
Photo of الجعيملاني والصراري يناقشان مع جباري التمويلات الخاصة بمديرية دارسعد لتحديد المشاريع الطارئة ذات الأولوية

الجعيملاني والصراري يناقشان مع جباري التمويلات الخاصة بمديرية دارسعد لتحديد المشاريع الطارئة ذات الأولوية

22 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق