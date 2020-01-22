فريق الاستجابة للتعليم الفني يقوم بزيارة تفقدية للمعهد الوطني دار سعد

قام صباح اليوم فريق الاستجابة للتعليم الفني بزيارة تفقديه للمعهد الوطني دار سعد .

وكان الهدف من الزيارة التعرف على وضع المعهد وتلمس واقعه ومشاكله لغرض رفعها بحسب الأولوية ومعالجة أوضاع الأقسام و التخصصات، حيث ناقش الفريق مع إدارة المعهد والمعنيين منهم حل المشاكل البسيطة و المتسارعه بمعالجتها و البحث مع الجهات المختصة بقرارات فوريه لحل المشاكل المعقدة، بالتنسيق مع الوزارة والسلطة المحلية والجهات دات العلاقة والذي يهمها تحسين مخرجات التعليم في المعاهد الفنية و المهنية الحكومية.

كمان أكد الفريق على مناشده ألدوله الألمانية الاتحادية لإعادة تأهيل المعهد لكونها هي من أسست هذا صرح التدريب الرائع، حيث استفاد منه أبناء اليمن وعدن خاصة وذلك لتعرض عدن لحرب همجيه ضربت كل مفاصل عدن وتعاني منها حتى الآن.