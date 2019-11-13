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فريق التوجيه الفني بمكتب تربية الوضيع ينفذ نزول ميداني

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 28 دقيقة
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فريق التوجيه الفني بمكتب تربية الوضيع ينفذ نزول ميداني

قام صباح اليوم الاربعاء فريق التوجيه الفني بمكتب التربية والتعليم بمديرية الوضيع برئاسة الأستاذ / منصور حسين منيب رئيس فريق التوجيه حيث قاموا بنزول ميداني لثانوية الفاروق بمدينة الوضيع واطلعوا على سير العملية التعليمية والتربوية بالثانوية من خلالهم تفقدهم للطلاب في فصولهم الدراسية والتعرف على ماقطع من المنهج الدراسي ومقارنة ذلك مع دفاتر تحضير الدروس للمعلمين.
وشدد فريق التوجيه الفني على أدارة الثانوية بضرورة متابعة أداء المعلمين لطرق تدريسهم والاهتمام بالجوانب الفنية للارتقاء بالعملية التعليمية .
وقدم فريق التوجيه شكرهم لأدارة ثانوية الفاروق على متابعتهم لطلاب والتزامهم بالحضور اليومي وخاصة طلاب مرحلة النقل للصف الثالث الثانوي.
وأكدوا أن نزولهم هذا يأتي وفق خطة عملية وفنية معده من قبل قيادة مكتب التربية بالمديرية ممثلة بالاستاذ الفاضل /علي قاسم الجعدني مدير تربية الوضيع وفريق التوجيه الفني بالمكتب لنزول الميداني الى مدارس المديرية وفقآ وبرنامج عمل اعد لهذا العمل التربوي والفني .
*من عبدالله سرور

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