فريق الشباب بالقرن يقيم افطاره السنوي وامسية رمضانية بمدينة سيئون

نظمت الهيئة الادارية لفريق شباب القرن بمدينة سيئون مساء يوم امس الاربعاء الثالث عشر من رمضان افطاره السنوي لأعضائه ومنتسبيه ومشجعيه بحضور عدد من الدعاة والشخصيات الرياضية والاجتماعية اضافة الى عدد من الهيئات الادارية للفرق الشعبية بمدينة سيئون . وفي الامسية الرمضانية التي اعقبت الافطار رحب رئيس فريق الشباب بالقرن الشخصية الرياضة واحد داعمي الرياضة بالوادي / محمد سعيد جواس بالجميع ’ معربا عن سعادته في حضور هذه الامسية التي يقيمها الفريق كل عام وتهدف الى لم الشباب على مائدة الافطار الواحدة وبث روح المحبة والتآخي والمحبة والتكافل والتآلف والتراحم بين الجميع في شهر المحبة داعيا شباب النادي ان يكونوا أنموذج في الاعمال التطوعية والخيرية التي ينفذها الفريق . الى ذلك اوضح احد اعضاء الهيئة الادارية في الامسية بالإنجازات التي حققها الفريق خلال العام الماضي وما نفذه من اعمال تطوعية وكان آخرها ما قام به منتسبي الفريق بالأعمال التطوعية بمركز اليسر للكلية الصناعية والاشادة التي تحصل عليها الفريق من إدارة مراكز الكلى بوادي حضرموت . فيما تحدث الداعية عمر ابوبكر بن عقيل عن حقائق الاسلام التي ينبغي ان تظهر في تصرفات المسلم من السلوك والمعاملة والاخلاق الحميدة والمحبة والتراحم والتآخي , مؤكدا ان الاسلام نقل البشرية من هوان الى عزة ومن معصية الى طاعة , وناشد الداعية بن عقيل الشباب بترجمة الاسلام على الواقع من خلال ما جاء في كتاب الله عز وجل والسنة المحمدية وما اوصانا به رسولنا الاعظم عليه افضل السلام والتسليم .

وبدورة اكد خطيب وإمام مسجد عمر حيمد بحي القرن بسيئون / سالم عبود خندور على اهمية الاستفادة من دعوة الدعاة في مثل هذه اللقاءات للنصح والفائدة للشباب . مشيرا ما احوجنا هذه الايام وما احوج شبابنا في الوعظ والنصح لمعرفة سيرة السلف الصالح في المعاملة والتراحم والتكاتف والمحبة والآلفة بين افراد المجتمع . وفي ختام الامسية كرمت الهيئة الادارية رئيس النادي / محمد سعيد جواس بدع الفريق تقديرا وعرفانا بما يقدمه من دعم ومساندته المتواصلة للفريق .//

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