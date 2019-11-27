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فريق الصليب الأحمر الدولي يزور جبهة الضالع والسجن المركزي

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استقبل مدير أمن الضالع وعدد من القيادات الأمنية، أمس، فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقامت اللجنة الدولية بزيارة لسجن المركزي، مطلعة على غرف نزلاء السجن وأوضاعهم، وفي هذا الصدد تحدث مدير أمن المحافظة، عدلان صالح الحتس، لـ�الأيام�: “إن الوفد زار سجن المحافظة الكائن في مبنى إدارة الأمن، وتفقد أحوال السجناء والسجن وأبرز احتياجاته”.

وأشار الحتس إلى أنه تقدم بدراسة للفريق الدولي لإصلاح وإعادة تأهيل وترميم ما تخرب من السجن، إلى ذلك أعقب فريق الصليب الأحمر زياراته لمقر العمليات الحربية المشتركة في جبهة الضالع، وكان في استقبالهم، حسن لعرج، نائب رئيس العمليات الحربية المشتركة بالمحافظة.

وصرح لعرج لـ�الأيام�: “إن الصليب الأحمر وصل، أمس، إلى مقر العمليات الحربية المشتركة لجبهة الضالع، وتم مناقشة موضوع جثث الانقلابين الحوثيين المتواجدة لدينا وعددها (22) جثه”.

وأضاف: “بخصوص الجثث على خط النار هي جثث متحللة، لا نستطيع الوصول إليها لكون المنطقة منطقة خط نار وملغمة، أما الجثث التي عندنا للانقلابين فسوف نتبادلها إن وافق الطرف الآخر”، مشيراً إلى أن جميع الجثث على خط النار تابعة لأفراد من المليشيات ولا توجد جثث تابعة للقوات الجنوبية هنالك.

وفي ذات السياق كشفت المصدر المحلي أن الوفد سيقوم بزيارة منطقة باجة الواقعة شمال المحافظة، حيث يوجد المشروع المائي والذي لم يتم إصلاحه ويحتاج إلى تجهيز، كما أن الوفد أيضاً سيزور مؤسسة المياه في المنطقة، لبحث سبل الدعم المتعلقة بمشاكل المياه.

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الأحمر الدولي الصليب الضالع المركزي جبهة فريق والسجن يزور
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