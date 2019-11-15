فريق الموروث الثقافي بسقطرى يلتقي بالوكيل رائد الجريبي ويناقش الترتيبات لإقامة مهرجان قلنسية للتراث الثقافي

التقى فريق الموروث الثقافي سقطرى برآسة السيد جوليان فإن رسنبرج صباح اليوم الخميس بوكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي.

وفي مستهل اللقاء رحب الوكيل الجريبي بفريق الموروث الثقافي في المحافظة ممثله بالسيد جوليان والطاقم المرافق له.

وفي اللقاء عرض فريق الموروث الثقافي على سعادة الوكيل نتائج ماتوصل اليه الفريق من خلال المسوحات الميدانية المستمره في توثيق المعالم الاثرية والمواريث الشعبية القديمة كما تم مناقشة الاستعدادت والترتيبات التي يقوم بها الفريق لإقامة مهرجان قلنسية الثقافي والمزمع اقامته في مركز مديرية قلنسيه بتاريخ 18 نوفمبر الحالي هذا ووجه الفريق دعوة حضور رسمية للوكيل الجريبي.

من جانبه أشاد وكيل أول المحافظة رائد الجريبي بالجهود التي يقوم بها الفريق معبراً عن ارتياحة العميق للنتائج التي توصل اليها في توثيق الثقافة السقطرية المتعمقة جذورها والمنبثقة من الثقافة الحميرية القديمة.

واضاف الجريبي ان السلطة المحلية في المحافظة تولي اهمية لمثل هذا المشروع الهادف والقيم وانها مستعدة في تذليل الصعاب وتخطي العوائق التي تواجه عمل هذا المشروع لماله من اهمية في توثيق تاريخ الاجداد والحضارات التي مرت على المحافظة عبر الاجيال المتعاقبة.

كما أكد ان السلطة المحلية في المحافظة توفر الدعم الكامل لكل مامن شأنه الحفاظ على ورثنا الثقافي.

بدورهم ثمن فريق الموروث الثقافي بقيادة السيد جوليان وقوف السلطة المحلية في المحافظة ودورهم الذي ساهم في انجاح المشروع وساعد في التوصل الى الهدف العام الذي تاسس لاجله المشروع في المحافظة والوصول الى نتائج طيبة تجسد ثقافة وحضارة سقطرى عبر الحقب الزمنية الماضية.

حضر اللقاء مدير عام الثقافة في المحافظة الاستاذ عمر بن قبلان ومدير عام الهيئة العامة للآثار احمد العرقبي ومنسق المشروع علي محمد وعضو الفريق محمد تالي.

متابعات سعد عبدالسلام