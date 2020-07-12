فريق صحفي مراقب يمنح صحيفة #عدن الغد درع الإنسانية نظير جهودها الاعلامية في مواجهة جائحة كورونا

عدن _ عدن الغد_خاص :

قام فريق حملة صحفي مراقب، مساء اليوم، بمنح صحيفة عدن الغد، درع الإنسانية نظير جهودها الاعلامية في مواجهة جائحة كورونا بعدن.

وكرم رئيس فريق صحفي مراقب الاعلامي هشام الحاج، صحيفة عدن الغد بدرع الإنسانية نظير الجهود والدور الإنساني والإعلامي التي تقوم بها الصحيفة.

وصرح الإعلامي بسام البان منسق فريق صحفي مراقب أن عدن الغد أسهمت كثيرا في التغطيات الإعلامية وتوعية المجتمع، وان تكريمها يأتي ضمن برنامج فعاليات فريق صحفي مراقب لتكريم المنظمات والمؤسسات والمبادرات الشبابية والمجتمعية وكذا رجال الأعمال ووسائل الإعلام الذي نظمته حملة صحفي مراقب في العاصمة المؤقتة عدن، إزاء ماقدموه للعاصمة عدن ومدهم ليد العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين والمرضى.

وأكد منسق الفريق بأن حفل تكريم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والمبادرات الشبابية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام كان حفل ناجح باشادة الجميع، مضيفا بأن فريق صحفي مراقب يسعى إلى أن تكون السلطة الرابعة عين ثاقبة على أعمال وأنشطة وفعاليات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والجهود المبذولة من قبلهم تجاه الشعب.

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