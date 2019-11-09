عدن الغد

فريق عمل من قيادة انتقالي لحج يزور طورالباحة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 45 دقيقة
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فريق عمل من قيادة انتقالي لحج يزور طورالباحة

قام صباح هذا اليوم السبت الموافق 9نوفمبر2019م فريق من قيادة انتقالي لحج ممثلا بالاخ محمداحمدعماد العديني نائب رئيس قيادة انتقالي لحج رئيس الفريق والاخ ادهم باليل صلاح مدير ادارة الشباب والطلاب عضؤ والاخ فوزي محمدمثنئ عضؤ والاخ علوي عيدان مديرمكتب رئيس قيادة انتقالي لحج مقررا
وخلال الزيارة تم استقبالهم في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي مديرية طورالباحة وكان في استقبالهم والترحيب بهم من قبل رئيس القيادة بالمديرية واعضاء الهيئة التنفيذية وعضو الجمعية الوطنية
بعد ذلك عبر الاخ نائب انتقالي لحج بالارتياح من زيارة طورالباحة كما رحب بالحاضرين .
واستهل اجتماعة بان هذه الزيارة هي تاتي من اجل تقييم العمل التنظيمي داخل الهيئة من اجل ان يكون العمل بروح الفريق الواحد .
وخلال هذا الاجتماع تم طرح بعض المداخلات والاراء من اعضاء الهيئة التنفيذية.
وحث نائب انتقالي لحج مدراء الادارات بتنشيط العمل كلا في ادارتة،، كما تحدث عن اهمية رفع مدراء الادارات بتصورات للنشاطات المراد تنفيذها والرفع بالتصور الى رئيس المجلس بالمديرية ،

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عدن الغد

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