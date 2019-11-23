فريق مؤسسة لأجل الجميع للتنمية(FAF) ينفذ نزول ميداني لمعاينة مواقع المشاريع المزمع تنفذها بعدة مناطق بسرار يافع

قام فريق من المختصّين والفنيين بمؤسسة لأجل الجميع للتنمية (FAF) وضمن نزوله الميداني لمعاينة مواقع المشاريع التي سيتم تنفيذها بعدد من المناطق بمديرية سرار يافع محافظة أبين،صباح اليوم السبت،بالنزول إلى موقع مشروع استكمال بناء دفاعات ومصدات على مدرسة ذمثبة للتعليم الأساسي لمعاينة موقع المشروع الذي سيجري تنفيذه من قبل المؤسسة ضمن برنامج تعزيز القدرة على( الصمود الريفي2)النقد مقابل العمل الممول من الاتحاد الأوربي بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.

وخلال نزوله التقى الفريق بمدير مدرسة ذمثبة رشاد عوض عاطف،واطلعه على آلية تنفيذ العمل بالمشروع المزمع بدء العمل فيه مطلع شهر ديسمبر القادم.

من جانبه عبر مدير مدرسة ذمثبة عن جزيل شكره للقائمين على المؤسسة وتدخلها بالمديرية واعتمادها لمشروع استكمال الدفاعات على المدرسة ضمن المشاريع التي ستنفذها بالمديرية خلال الفترة القادمة.مثمناً في الوقت نفسه جهود ودور قيادة السلطة المحلية بالمديرية،ممثلة بمدير عام المديرية صالح قدار في هذا الجانب واهتمامه الكبير باستكمال العمل في هذا المشروع الذي تعثر العمل فيه أكثر من مرة.