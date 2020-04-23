فريق مبادرة هويتي ينفذ جولات ميدانية لتقييم أضرار السيول في المعالم التاريخية بعدن

أقام فريق مبادرة هويتي اليوم الخميس جولة تفقدية لبعض المعالم الأثرية المتضررة من السيول الجارفة ألتي شهدتها العاصمة عدن الثلاثاء.

ورصد الفريق مستوى الأضرار ألتي خلفتها السيول في الصهاريج ونتج عنها تشقق الأسوار الداخلية وجرف بعض الاحجار، كما كشفت الأمطار حجم التصدع والإهمال الذي تعاني منه صهاريج عدن التاريخية، وأخطاء الترميمات السابقة ألتي أستخدم فيها الإسمنت بدلا عن مادة البوميس ألتي استخدمت في بناء أغلب معالم عدن التاريخية.

كما رصد الفريق تراكم الأحجار في أحد السائلات الجانبية ألتي جرفتها السيول وسدت منافذها وأدت لجرف بعض البيوت العشوائية المبنية بالقرب من الصهاريج وداخلها بشكل غير قانوني..

وعمل فريق المبادرة على زيارة مقبرة اليهود وتوثيق إنهيار سورها الخارجي جراء السيول، وكذلك البنايات العشوائية التي أنتهكت حرمة المقبرة وأنتشرت على جوانبها وسدت منافذ ومجاري السيول وكانت سبب في الكوارث التي حلت بعدن وساكنيها في ظل تجاهل وصمت السلطات المحلية والحكومية وتراخيها.

وأعرب الفريق عن اسفه لما آلت اليه الأوضاع في عدن منذ حرب 94م حتى الآن حيث تم تشجيع البناء العشوائي في عدن وتسهيله من قبل نظام صالح الأمر الذي حول مدينة عدن الحضارية إلى قرية.

وتقدم القريق بمناشدة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة بحماية التراث الثقافي والمجتمع الدولي والتحالف العربي إلى انقاذ معالم عدن التاريخية، وحمايتها، والتي تتعرض لتدمير ممنهج يهدف إلى طمس الهوية التاريخية والثقافية لعدن..

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