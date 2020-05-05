كريتر سكاي

فريق مكتب الصحة بتعز ينفذ حملات رش ضبابي في المدينة(صور)

5 مايو، 2020
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فريق مكتب الصحة بتعز ينفذ حملات رش ضبابي في المدينة(صور)
كريتر سكاي/خاص

نفذ فريق مكتب الصحة أمس الاثنين في تعز حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض في المدينة في ظل ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا.
ونفذت حملات الرش والتعقيم الرذاذي من قبل فريق مكتب الصحة  في المستشفيات والمرافق الحكومية والاسواق ومدخل المدينة الرئيسي.
وتحصل كريتر سكاي على صور لعملية الرش في مستشفى الثورة.

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