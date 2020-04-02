المندب نيوز

فريق مكلّف من اللواء بن بريك يتفقد الجاهزية القتالية لعدد من الوحدات العسكرية بمحافظة أبين

2 أبريل، 2020
0
فريق مكلّف من اللواء بن بريك يتفقد الجاهزية القتالية لعدد من الوحدات العسكرية بمحافظة أبين

أبين (المندب نيوز) خاص
تفقد فريق المكلّف من اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالنزول إلى محافظة أبين، اليوم الخميس، عدداً من الوحدات العسكرية بالمحافظة.
واطّلع الفريق، برئاسة محمد أحمد حيدرة الشقي، عضو الجمعية الوطنية، بمعية كل محسن عبد سعيد، نائب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة، والعميد ناصر سالم الضمبري، رئيس العمليات المشتركة بمحور أبين ، على مستوى الجاهزية العسكرية القتالية والاستعداد الأمني بالمحافظة.
وأشاد الفريق بالدور الذي تطلع به العمليات المشتركة وقادة الوحدات العسكرية في تنفيذ المهام والواجبات الميدانية المُوكلة لها بإرادة فولاذية قاهرة للصعاب، مثمنين في الوقت نفسه جهودهم وجهود رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين العميد عبدالله الحوتري في هذا الجانب.
وأكد اللقاء على أهمية بذل مزيد من الجهود استعدادا لدفاع عن الوطن وأبين خاصة من أي قوات غازية طامعة تستهدف أمن واستقرار المحافظة والجنوب عامة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على جُملة من الاجراءات العملية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
حضر اللقاء من أعضاء الجمعية الوطنية الاخوة خالد الفياضي، وعبدالرقيب الشنبكي، ومحمد ناصر العمود، وخالد عمر أمعبد وصالح الحماصي، وحسن منصر غيثان وناصر عاطف الكازمي.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبين الجاهزية العسكرية القتالية اللواء الوحدات بريك بمحافظة بن فريق لعدد مكلف من يتفقد

إقرا أيضا

Photo of المحافظ البحسني يشهد تخرّج الدفعة الأولى لطلاب كلية الشرطة بحضرموت

المحافظ البحسني يشهد تخرّج الدفعة الأولى لطلاب كلية الشرطة بحضرموت

2 أبريل، 2020
Photo of محافظ حضرموت يتفقد سير العمل في المرحلة الثانية لمنشآت كلية الشرطة بنسبة 22%

محافظ حضرموت يتفقد سير العمل في المرحلة الثانية لمنشآت كلية الشرطة بنسبة 22%

2 أبريل، 2020
Photo of لجنة الإغاثة بانتقالي المنصورة تقيم محاضرة توعوية عن خطر فيروس كورونا والوقاية منه

لجنة الإغاثة بانتقالي المنصورة تقيم محاضرة توعوية عن خطر فيروس كورونا والوقاية منه

2 أبريل، 2020
Photo of ابتداءً من اليوم الخميس: تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن

ابتداءً من اليوم الخميس: تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن

2 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق