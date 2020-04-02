فريق مكلّف من اللواء بن بريك يتفقد الجاهزية القتالية لعدد من الوحدات العسكرية بمحافظة أبين

أبين (المندب نيوز) خاص

تفقد فريق المكلّف من اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالنزول إلى محافظة أبين، اليوم الخميس، عدداً من الوحدات العسكرية بالمحافظة.

واطّلع الفريق، برئاسة محمد أحمد حيدرة الشقي، عضو الجمعية الوطنية، بمعية كل محسن عبد سعيد، نائب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة، والعميد ناصر سالم الضمبري، رئيس العمليات المشتركة بمحور أبين ، على مستوى الجاهزية العسكرية القتالية والاستعداد الأمني بالمحافظة.

وأشاد الفريق بالدور الذي تطلع به العمليات المشتركة وقادة الوحدات العسكرية في تنفيذ المهام والواجبات الميدانية المُوكلة لها بإرادة فولاذية قاهرة للصعاب، مثمنين في الوقت نفسه جهودهم وجهود رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين العميد عبدالله الحوتري في هذا الجانب.

وأكد اللقاء على أهمية بذل مزيد من الجهود استعدادا لدفاع عن الوطن وأبين خاصة من أي قوات غازية طامعة تستهدف أمن واستقرار المحافظة والجنوب عامة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على جُملة من الاجراءات العملية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

حضر اللقاء من أعضاء الجمعية الوطنية الاخوة خالد الفياضي، وعبدالرقيب الشنبكي، ومحمد ناصر العمود، وخالد عمر أمعبد وصالح الحماصي، وحسن منصر غيثان وناصر عاطف الكازمي.