فريق من الهيئة العامة لحماية البيئة يزور ميناء الاصطياد السمكي بعدن ويدعو ويشدد على ضرورة انقاذ الميناء







نفذ صباح اليوم، فريق من الهيئة العامة لحماية البيئة برئاسة الدكتور وليد الشعيبي مدير عام الادارة العامة للرصد والتقييم البيئي بمعية الاستاذ جميل القدسي مدير عام المحميات والموارد الطبيعية فرع عدن

والاستاذ ابراهيم منيعم مدير الرصد والتقييم البيئي في فرع الهيئة عدن والاستاذ محمد سعد مستشار بيئي من هيئة علوم البحار، نزولا ميدانيا الى ميناء الاصطياد السمكي بمنطقة حجيف في العاصمة عدن، لمعاينة التلوث البيئي الناتج عن تسرب وقود وزيوت من إحدى السفن الجانحة في الميناء.



و جاء النزول بناء على توجيهات رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار ناصر العولقي يولي هذا الامر بالغ الاهتمام.





وقد اكد رئيس الفريق الدكتور وليد الشعيبي ان الفريق سيعقد سلسلة من اللقاءات مع مأمور المديرية والسلطة المحلية لوضع الية للتنسيق فيما بينهم ورفع تقرير مفصل ومشترك مع كل الجهات ذات العلاقة وصانعي القرار لمعالجة مشكلة ميناء الاصطياد ككل.



كما اكد الدكتور الشعيبي، بأن المشكلة ليست مشكلة السفينة (حنان) التي عامت وتسببت بهذا التلوث فحسب، بل المشكلة اكبر وتشمل ميناء الاصطياد ككل بما فيه من بنى تحتية وسفن منتهية الصلاحية تهدد البيئة البحرية والتنوع البحري بشكل كبير ..داعيا في ذات الوقت الى تظافر الجهود والعمل المشترك لايصال الرسالة الى الجهات العليا ان الوقت قد حان لفك القيود المفروضة على هذا الميناء والبدء في استثماره واعادته الى وظيفته الأساسية بالشكل الصحيح

واحد ركائز البلاد الاقتصادية.



هذا وعبر الدكتور وليد الشعيبي، عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة المهندس عمار العولقي، وذلك نظير جهوده المبذولة في سبيل حماية الصحة العامة وسلامة النظام البيئي في العاصمة عدن.





الى ذلك التقى الفريق بكلا من نائب مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية الاستاذ فيصل مرعي، والاخ غازي لحمر وكيل وزارة الثروة السمكية لشئون قطاع الانتاج، وبحثوا سبل معالجة هذه المشكلة وتنسيق الجهود.