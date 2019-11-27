فريق من كبار الاستشاريين يواصل أعمال تقييمه لاحتياجات مطار عدن الدولي

واصلت اللجنة الفنية والهندسية والاستشارية التابعة للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن برئاسة المهندس / أحمد المدخلي صباح اليوم نزولها الميداني لمختلف مرافق مطار عدن الدولي وذلك لتقييم الاحتياجات والاولويات الضرورية اللازمة من خدمات البنية التحتية والفنية والملاحية والانشائية اللازمة كمرحلة أولى ضمن المشروع الاستراتيجي الكبير لاعادة تأهيل مطارعدن الدولي و تشغيله بطاقته الكاملة.

وطاف اعضاء الوفد يرافقهم القائم باعمال مدير عام مطار عدن الدولي / عبدالرقيب العمري في صالات المطار وبرج المراقبة ومحطة الكهرباء ومدرج اقلاع وهبوط الطائرات وغيرها من مرافق المطار وذلك بغية معرفة الاحتياجات واخذ العينات لطبقات الصبة الخرسانية والاسفلتية للمدرج واعمال الانارة ودراسة الاحتياجات والاولويات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الاولى من المشروع .

وفي تصريح لوسائل الاعلام اوضح القائم باعمال مديرعام مطار عدن الدولي / عبدالرقيب العمري ان هدف زيارة فريق اللجنة الفنية والهندسية التابعة للبرنامج السعودي لتنمية واعمار والتي جاءت بناء على نتائج زيارتنا مع رئيس هيئة الارصاد الى المملكة العربية السعودية الشقيقة واللقاء بالمسؤلين فيها وفي المقدمة سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر والذي امر مشكورا بتشكيل اللجنة التي باشرت اعمالها منذ وصولها يوم امس لتقييم أولويات إحتياجات مطارعدن الدولي ودراستها واخذ العينات اللازمة بذلك.

واضاف ان برنامج عمل الفريق مزدحم جدا نظرا للمهام الكبيرة التي يقوم بها الفريق الفني والهندسي والاستشاري والذي يضم نخبة من كبار المستشارين في الشرق الاوسط المختصين بتجهيز المطارات الدولية مؤكدا اهمية المشروع الاستراتيجي الذي تكفل به الاشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده سمو الامير / محمد بن سلمان ومعالي سعادة سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن السفير / محمد آل جابر والمتمثل بمشروع اعادة تاهيل مطار عدن الدولي والذي ستشمل المرحلة الاولى منه اعادة تاهيل مدرج الهبوط والاقلاع للطائرات .استكمال توصيل الكهرباء ،معايرة الاجهزة الخاصة بالحركة الملاحية ،تجهيز مبنى للاطفاء والانقاذ ،تجهيز منظومة الارصاد الجوي ،والعمل على تأهيل سطح مبنى صالات المطار الذي تضرر كثيرا من الحرب .مبديا شكره لدعم الاشقاء في المملكة لاعادة الروح لمدينة عدن بتنفيذ مشروع اعادة تاهيل مطار عدن الدولي النافذة الجوية للعاصمة عدن .

من جانبه اوضح رئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن المهندس / أحمد المدخلي ان هدف الزيارة جاء بناء على توجيهات سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن / محمد آل جابر لمعرفة ودراسة الاحتياجات الضرورية والعاجلة لتشغيل مطارعدن الدولي والتي تاتي في اطار خطة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن .