اليمن العربي

فريق من منظمة الصحة العالمية يلتقي وكيل وادي وصحراء حضرموت

6 ديسمبر، 2019
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 اليمن العربي – سيئون

التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري فريق من  مكتب منظمة الصحة العالمية .

و خلال اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت  الدكتور هاني العمودي ثمن الوكيل الكثيري تدخلات منظمة الصحة العالمية و دعمها وجهودها لاستقرار الوضع الصحي بمديريات الوادي والصحراء ، مشددا على تقييم تلك المشاريع بهدف الارتقاء بها و تحسينها و استمرارها خلال الفترة القادمة .

حاثا المنظمة الى تنفيذ تدخلات تعمل على رفع قدرات الكوادر الصحية و توفير المستلزمات والاجهزة الطبية لرفع اداء المرافق الصحية بما يتناسب ومتطلبات الواقع المحلي .

بدوره استعرض الفريق مشاريع وتدخلات المنظمة بالمرافق الصحية بمناطق وادي حضرموت و التي تهدف الى توفير الخدمات الطبية بشكل ميسر للمواطنين و تلبي احتياجات الواقع المحلي في ظل الازمة التي تمر بها البلاد .

واوضح فريق المنظمة ان زيارته تأتي للاطلاع عن قرب عن مستوى سير مشاريع المنظمة و مدى قبول رضاء المستفيدين منها وسبل تطويرها نحو الافضل .

منوها الى تدخلات المنظمة خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في دعم و تنفيذ مشاريع بالمحافظات المجاورة لمحافظة حضرموت لتخفيف الضغط والعب على مرافق المحافظة الصحية .

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الصحة العالمية حضرموت فريق من منظمة وادي وصحراء وكيل يلتقي

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