كريتر سكاي

فريق مهندسي الصندوق الاجتماعي للتنمية في زيارة لمديرية حات بالمهرة

7 ديسمبر، 2019
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(كريتر سكاي)خاص:

التقى  الأخ محسن محمد مشخفي مدير عام مديرية حات رئيس المجلس المحلي، اليوم، فريق من مهندسي الصندوق  الاجتماعي للتنمية الذي يزور المديرية حاليا لإجراء دراسة فنية لمشروع مياه بالمديرية.

وخلال اللقاء تم النزول الى المواقع المستهدفة للمشروع للبدء عمليا باجراء الدراسات الفنية الذي يحتاجها مشروع مياه مديرية حات والذي سيعود بالنفع على وضمان جودة الخدمة للمستهلكين من ابناء المديرية. 

رافقة  الشيخ محمد سالم  جبز مدير عام فرع مؤسسة  المياه في مديرية حات وألاخ سعيد سعد رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمديرية.

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الاجتماعي الصندوق بالمهرة حات زيارة فريق في للتنمية لمديرية مهندسي

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