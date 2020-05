فساتين خطوبة متميزة وبراقة 1442

فساتين خطوبة حديثة 1442 عبر موقع muhtwa.com , لظهورك بمظهر جذاب في الخطوبة أول ما يتم البحث عنه هو فستان الخطبة, وهناك العديد من التصاميم التي تناسب الخطبة, والتي تلائم جميع الأذواق, وهنا سوف نعرض بعض الفساتين الخطوبة الحديثة والمتميزة.

فساتين خطوبة واسعة 1442

الفساتين الواسعة هي التي تناسب الخطوبة, وتلائم جميع الأجسام سواء كانت سمينه أو نحيفة, كما إنه تضيف رونق وجمال للعروس, فما أجمل من فستان سيمون واسع من الأسفل ويمتزج فيه القماش الدانتيل على منطقة الصدر وعلى الفستان من النصف و اكمام شيفون مزينة بالدانتيل.

الفستان الروز من الفساتين المميزة والتي تضيف جمال للمرأة فما أجمل من فستان واسع روز مطرز بالعرض من الأسفل وتطريز روز وفضي من منطقة الصدر.

الفستان الأوف وايت من الفساتين المنتشرة خاصة في الفترة الأخيرة فلا يقتصر هذا اللون على الزفاف ولكن كثير من النساء يحبون ارتداء هذا اللون في الخطبة أيضا فما أجمل من فستان اوف وايت واسع مع تطريز على هيئة أوراق شجر أوف وايت منتشر على الفستان ككل.

اللون البرتقالي الفاتح من الألوان البراقة فما أجمل من فستان واسع من الشيفون مع تطريز من الكريستال واللولى على منطقة الصدر.

ارتداء فستان روز فاتح من الشيفون مع تطريز ابيض وذهبي على الصدر يضيف جمال للمرأة في يوم الخطبة.

احدث فساتين خطوبة 2020 للبساطة يمكن ارتداء فستان من الستان التركي الثقيل لونه ذهبي واوف وايت من جهة الصدر مطرز.

فستان لبنى من الشيفون مع حزام مطرز على الوسط وتطريز حول الرقبة فضي وتطريز ابيض على منطقة الصدر.

وللجمال يمكن ارتداء فستان سيمون واسع من الشيفون والستان مع تطريز فضي على الخصر وإضافة قماش مطرز على الخصر وعلى منطقة الصدر.

اللون الأحمر من الألوان المثيرة والجذابة والتي توحي بالجراءة وهنا سوف نعرض فستان احمر سادة مع بعض التفاصيل البسيطة والتي تناسب الخطوبة.

فساتين خطوبة متميزة

ولجمال المرأة هناك موديلات مصممة لإبراز ملامح الجسم وجمالة فما أجمل من فستان اخضر بسيط مع درابية على الوسط وعلى منطقة الصدر وتطريز اخضر وفضي على الفستان وحزام من الستان على الوسط.

وفستان موف فاتح مفتوح من جهة الصدر ومن جهة الظهر مع تطريز من القماش على الأكمام وحول الخصر.

اللون التركواز من الألوان المتميزة فما أجمل من فستان من الشيفون لونه تركواز مع درابيه على الصدر وحزام من الستان درابية وتطريز حول الخصر.

ارتداء فستان لبنى من الستان والشيفون مع تطريز من الكريستالات الفضية على الفستان من أعلى وعلى الأكمام يضيف لمسة جمال للمرأة في الخطوبة.

