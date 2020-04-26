فساتين سهرة تزيدك طولا من اسبوع الموضة بنيويورك

فساتين سهرة تزيدك طولا من أسبوع الموضة نيويورك نقدم لكم الان من خلال موقع muhtwa.com مجموعة رائعة جدا من فساتين السهرة التى تمنحك طولا أكثر والتى عرضت فى أسبوع الموضة بنيويورك لعام 2020.

هناك الكثير من محبي ومتابعي الموضة والذين ينتظرون كل عام أسبوع الموضة بنيويورك لمواكبة الموضة العصرية دائما حيث يعرض فى هذا الأسبوع العديد من تصاميم الفساتين المبتكرة والمواكبة للموضة الحالية والتى قام بتصميمها كبار مصممين الأزياء ولذلك تابعى معنا الآن من خلال مقالتنا هذه لترى فستان السهرة الذى يناسبك.

فساتين سهرة تزيدك طولا

رأينا الكثير من التصاميم الرائعة والفساتين الفخمة التى تتناسب مع جميع الأذواق ضمن أسبوع الموضة بنيويورك ولكن كان الأبرز بينهم هى فساتين السهرة التى تناسب الفتيات القصيرات وتمنحهم طولا أكثر والتي تميزت بألوانها الساحرة وقصتها الرائعة.

اشكال فساتين سهرة تزيد طولك

هناك العديد من أشكال الفساتين التى تناسب موضة عام 2020 وأيضا تمنحك طولا أكثر حيث منها فساتين حورية البحر Mermaid dresses وهو يحتوى على قصة مجسمة على الجسم مع قصة واسعة من الأسفل وهو يحتفظ بمكانته فى هذا الموسم وقد برع الكثير من مصممى الموضة والأزياء فى تصميمه بشكل مميز.

يوجد أيضا الفساتين القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف والتى تعرف باسم High low dresses وقد نجحت المصممة باميلا رولاند فى تصميمها بشكل مبتكر بالإضافة إلى فساتين الـ V Neck والتى تكون مزودة بالكاب أو الكشاكش.

فساتين سهرة أسبوع الموضة بنيويورك

لفت نظرنا هذا الفستان الرائع الذى يحتوى على قصة واسعة من عند الصدر ومن الأسفل مع قصة ضيقة من الخصر باللون الاسود والرمادى.

الفساتين الطويلة دائما ما تكون جاهزة فى منحك إطلالة عصرية وجذابة وهذا الفستان الذى يحتوي على قصة منفوشة يعتبر من أجمل الفساتين التى عرضت فى أسبوع الموضة بنيويورك.

فستان الـ V Neck المشهور حيث ركز عليه معظم المصممين هذا العام وهنا ظهر مع صيحة الكشاكش الرائعة بألوان داكنة غاية فى السحر والجمال.

يحتوى هذا ال dress على صيحة الـ Off Shoulder وهو فستان مميز من درجات الاخضر مزين بشراشيب مطرزة من الأسفل.

فستان شيفون يتميز باللون الأزرق الهادئ يحتوى على قصة ضيقة من الأعلى ثم منسدل بقصة واسعة.

يتميز ال Mermaid dress بأنه يحتوى على اللون الأوف وايت الجذاب مع لمسة من التطريزات العصرية.

أجمل فساتين السهرة الطويلة

اعتمدي هذا الفستان اذا كنتى تبحثين عن لوك مختلف وجذاب وهو يتميز بوجود الشق الطويل من الجانب.

اذا كنتى ترغبين فى إطلالة أكثر طولا فاليكي هذا الفستان الرائع الذي يجعلك تشبهين الأميرات حيث أنه مزود بتطريزات غاية فى الجمال.

يتميز هذا الفستان بأنه يحتوى على قصة جديدة ومميزة.

صيحة الكشاكش تعد من أهم الصيحات التى تزيدك طولا.

ننصحك باعتماد هذا الفستان الاسود الساحر الذى يتماشى مع اطلالتك الساحرة.

والآن أخبرينا عبر التعليقات ما هو رأيك فى هذة الفساتين الرائعة وما الفستان الذى ينال اعجابك.