فساتين مناسبة 2020 احدث صيحات فساتين المناسبات عبر موقع muhtwa.com , نعرض لكم من خلال هذة المقالة مجموعة من أحدث صور فساتين المناسبات والصيحات الجديدة في عالم الموضة للعام الجديد 2020 التي أطلقها الكثير من بيوت الأزياء.

فساتين مناسبات 2020

أطلق العديد من مصممى مجموعتهم الجديدة من فساتين المناسبات الرائعة والتى ظهرت بأحدث القصات والألوان مثل الفساتين التى تشبه فى تفصيلها ذيل السمكة والفساتين المنسدلة منفوشة والفساتين الطويلة على الأرض والملتصقة بالجسم.

فستان أنيق مميز جدا طويل كت مفتوح من عند الصدر على شكل حرف V الثوب مصنوع من القماش التل وعليه ستراس باللون الذهبى إلى الخصر وينسدل على ضيق وواسع من الآخر وبه فتحة طويلة باللون الأسود.

فستان مميز يليق بإطلالتك الأنيقة وهو مكون من توب قصير يظهر البطن باللون الأزرق وعليه تطريزات من السيلفر والجيب منسدلة على ضيق وواسعة من الأسفل باللون الأزرق.

فستان روعة مصنوع من القماش الشيفون فى الستان وهو فستان باللون الأخضر كب وله أكمام أوف شولدر وهو ملتصق بالجسم إلى حيث الركبة ومن عند الركبة منسدل على واسع مفروش على الأرض.

فستان مميز باللون الأبيض مكشوف الظهر وبه فتحة من الصدر طويلة ومصنوعة من القماش الليكرا ويوجد على الصدر والخصر استراس من اللوفر الفضي ومنسدل ضيق على الجسم ومن عند الركبة مفروش على الأرض وطويل من الخلف.

فستان كت طويل مكشوف الصدر باللون اللبنى المميز وهو ملتصق بالجسم ومنسدل على واسع ومفروش على الأرض بحركة دائرية ويوجد على تطريزات باللون الأبيض.

فستان مناسبات جديد

فستان مميز باللون النبيتى الغامق مزين بالاستراس الفضي من على الصدر والخصر ومن بعدها منسدل على واسع يصل إلى الأرض من القماش الشيفون.

فستان أنيق باللون العنابي الغامق ومفتوح الصدر بأكمام اوف شولدر على الأكتاف وهو ملتصق بالجسم ومنسدل على منفوش يشبه ذيل السمكة وبه فتحة من الأمام.

فستان كب أنيق مصنوع من القماش التل والشيفون الشفاف وعليه رسومات من الدانتيل باللون الأسود وفنان ضيق على الجسم ومنسدل على الأرض طويل.

فساتين مناسبات للمحجبات 2020

فستان محجبات مصنوع من الستان باللون السيمون ومزين بالدانتيل الأسود من على الصدر والخصر والأكمام وهو فستان منفوش فساتين مناسبة 2020.

فستان سهرة محجبات باللون الأصفر وهو فستان منفوش واسع طويل من الخلف وعليه رسومات ملونة على الصدر والأكمام باللون الأحمر والأبيض والأخضر.

فستان مميز للمحجبات مصنوع من القماش الستان الناعم باللون الأخضر الغامق وهو فستان واسع ومزين بورود باللون الفوشيا من الجانب وعلى الخصر والصدر.

فستان مصنوع من القماش الستان باللون الاسود وعليه رسومات من الصدر والأكمام ورود باللون البرتقالى والأصفر وله ذيل من الخلف واسع وطويل.

فستان مصنوع من الستان باللون الرمادى الفاتح ومزين بالدانتيل باللون الرمادى الغامق من على الصدر والخصر ونهاية الأكمام.

فساتين قصيرة مناسبات 2020

اجمل فساتين مناسبات قصيرة وجديدة 2020 فستان قصير من الامام وطويل من الخلف باللون السيمون الرائع من الستان وعليه دانتيل بنفس اللون من على الصدر والخصر.

فستان قصير مصنوع من القماش التل والدانتيل باللون البرتقالى الفاتح وهو فستان بأكمام.

فستان مصنوع من القماش القطيفة باللون الأخضر.

فستان كت منفوش باللون البيج مزين بورود باللون الاوف وايت على جميع أجزاء الفستان.

فستان منفوش قصير أسود مصنوع من القماش الدانتيل والتل.

وبعد أن شاهدت تلك الفساتين ما هو الفستان الذي نال اعجابك اخبرينا.