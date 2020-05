فساتين وازياء خليجية 1442 من خلال موقع muhtwa.com , تميزت فساتين السوارية الخليجية بالأناقة والاحتشام, ولقد ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة متميزة من المصممين الخليجيين وأبدعوا في تصميم مجموعة متميزة من الفساتين السوارية, وفي هذا المقال سوف نعرض لكم صور فساتين خليجية حديثة.

فساتين خليجية 1442

فستان من الستان لونه ابيض مع الدانتيل الأسمر من جهة الصدر وعلى الأكمام مع طرحة سمراء.

فستان لونه موف مصمم من القماش التفتا ولإضافة لمسة من الجمال تم تزيين الفستان دانتيل موف.

الأزياء الخليجية تتميز بالعبايات ولذلك نعرض لكم موديل مكون من لعباية لونها بيج مع دانتيل ابيض على الأساور وتحت العباية فستان ابيض من الستان والشيفون وفي نهايته دانتيل ابيض.

وللبساطة تم تصميم فستان من الدانتيل الأبيض مع طرحة طويلة من الشيفون.

عباية من الشيفون الأبيض في ذهبي مع فستان روز بسيط على شكل سمكة.

فساتين خليجية حديثة 1442

عباية لونها ابيض من الكريب الناعم ومزينة بورد ابيض علي الأساور وعلى أطراف العباية.

فستان هوت كوتور من الستان الأوف وايت وعلى الفستان دانتيل ذهبي يزين الفستان ويضيف له لمسة من الجمال والرقة.

طقم يناسب المناسبات الراقية مكون من قفطان من القماش المشغول لونه أحمر مبطن باللون الأسمر.

عباية لونها اسمر من الكريب ومزينة من الأسفل والأساور الدانتيل وتحت العباءة فستان سادة لونه روز.

فستان من الستان لونه اخضر مدرج بطبقتين من الأسفل ومطرز باللون الذهبي على الأكمام وحول الوسط.

قفطان من القماش المشجر لونه لبنى في ذهبي ومزين بإطار دانتيل بيج في وسط القفطان ورباط حول الوسط وأسفل القفطان فستان سادة لونه بيج.

تصاميم فساتين خليجية 1442

عباية من الحرير لونه روز و مزينة بتطريز لولي وورد روز.

عباية من الحرير لونها ذهبي ومطرز بتطريز ذهبي على الأطراف والأساور واسفل العباءة فستان من القماش المطرز لونه ذهبي.

فستان هوت كوتور لونه ابيض مع بنطلون ابيض مزين بتطريز ذهبي على جانبي الفستان وعلى منطقة الكتف.

فستان هوت كوتور لونه أوف وايت من القماش الكريب ومطرز من على الأكتاف والأكمام باللون الذهبي حزام حول الوسط ذهبي.

فستان لونه كحلي بكم مع قصات بسيطة من الجهة السفلى وتطريز من اللولي على الأكتاف وعلى الأكمام.

طقم سوارية مكون من بلوزة مميزة لونها نبيتى وجيب واسعة من الستان لونها أوف وايت ومزودة برسومات ورد لونه نبيتي.

فساتين سهرة خليجية 1442

فستان لونه بنى من الستان ومطرز على الأطراف باللون البيج وعلى الأكتاف.

عباية مميزة يمتزج فيها القماش السادة لونه اصفر وقماشه مشجر لونه اصفر وبيج.

فستان ذهبي واسع من الجهة السفلية سادة و مزينة بدانتيل نطرز ابيض على الأطراف.

عباية شيفون من القماش المشجر ومزينة بإطار ذهبي على الأساور وبطول العباية.

فستان ذهبي مطرز بالكامل بالكريستال الأبيض.

فستان من الشيفون لونه لبنى وميزن بدانتيل ابيض بطول العباية.

The post فساتين وازياء خليجية 1442 appeared first on موقع محتوى.