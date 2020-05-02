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فساتين وازياء خليجية 1442

2 مايو، 2020
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فساتين خليجية 1439

فساتين وازياء خليجية 1442 من خلال موقع muhtwa.com , تميزت فساتين السوارية الخليجية بالأناقة والاحتشام, ولقد ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة متميزة من المصممين الخليجيين وأبدعوا في تصميم مجموعة متميزة من الفساتين السوارية, وفي هذا المقال سوف نعرض لكم صور فساتين خليجية حديثة.

فساتين خليجية 1442

فستان من الستان لونه ابيض مع الدانتيل الأسمر من جهة الصدر وعلى الأكمام مع طرحة سمراء.

فساتين خليجية 1439

فستان لونه موف مصمم من القماش التفتا ولإضافة لمسة من الجمال تم تزيين الفستان دانتيل موف.

فساتين خليجية 1439

الأزياء الخليجية تتميز بالعبايات ولذلك نعرض لكم موديل مكون من لعباية لونها بيج مع دانتيل ابيض على الأساور وتحت العباية فستان ابيض من الستان والشيفون وفي نهايته دانتيل ابيض.

فساتين خليجية 1439

وللبساطة تم تصميم فستان من الدانتيل الأبيض مع طرحة طويلة من الشيفون.

فساتين خليجية 1439

عباية من الشيفون الأبيض في ذهبي مع فستان روز بسيط على شكل سمكة.

فساتين خليجية 1439

فساتين خليجية حديثة 1442

عباية لونها ابيض من الكريب الناعم ومزينة بورد ابيض علي الأساور وعلى أطراف العباية.

فساتين خليجية حديثة

فستان هوت كوتور من الستان الأوف وايت وعلى الفستان دانتيل ذهبي يزين الفستان ويضيف له لمسة من الجمال والرقة.

فساتين خليجية حديثة

طقم يناسب المناسبات الراقية مكون من قفطان من القماش المشغول لونه أحمر مبطن باللون الأسمر.

فساتين خليجية حديثة

عباية لونها اسمر من الكريب ومزينة من الأسفل والأساور الدانتيل وتحت العباءة فستان سادة لونه روز.

فساتين خليجية حديثة

فستان من الستان لونه اخضر مدرج بطبقتين من الأسفل ومطرز باللون الذهبي على الأكمام وحول الوسط.

فساتين خليجية حديثة

قفطان من القماش المشجر لونه لبنى في ذهبي ومزين بإطار دانتيل بيج في وسط القفطان ورباط حول الوسط وأسفل القفطان فستان سادة لونه بيج.

فساتين خليجية حديثة

تصاميم فساتين خليجية 1442

عباية من الحرير لونه روز و مزينة بتطريز لولي وورد روز.

تصاميم لفساتين خليجية

عباية من الحرير لونها ذهبي ومطرز بتطريز ذهبي على الأطراف والأساور واسفل العباءة فستان من القماش المطرز لونه ذهبي.

تصاميم لفساتين خليجية

فستان هوت كوتور لونه ابيض مع بنطلون ابيض مزين بتطريز ذهبي على جانبي الفستان وعلى منطقة الكتف.

تصاميم لفساتين خليجية

فستان هوت كوتور لونه أوف وايت من القماش الكريب ومطرز من على الأكتاف والأكمام باللون الذهبي حزام حول الوسط ذهبي.

تصاميم لفساتين خليجية

فستان لونه كحلي بكم مع قصات بسيطة من الجهة السفلى وتطريز من اللولي على الأكتاف وعلى الأكمام.

تصاميم لفساتين خليجية

طقم سوارية مكون من بلوزة مميزة لونها نبيتى وجيب واسعة من الستان لونها أوف وايت ومزودة برسومات ورد لونه نبيتي.

تصاميم لفساتين خليجية

فساتين سهرة خليجية 1442

فستان لونه بنى من الستان ومطرز على الأطراف باللون البيج وعلى الأكتاف.

فساتين سهرة خليجية

عباية مميزة يمتزج فيها القماش السادة لونه اصفر وقماشه مشجر لونه اصفر وبيج.

فساتين سهرة خليجية

فستان ذهبي واسع من الجهة السفلية سادة و مزينة بدانتيل نطرز ابيض على الأطراف.

فساتين سهرة خليجية

عباية شيفون من القماش المشجر ومزينة بإطار ذهبي على الأساور وبطول العباية.

فساتين سهرة خليجية

فستان ذهبي مطرز بالكامل بالكريستال الأبيض.

فساتين سهرة خليجية

فستان من الشيفون لونه لبنى وميزن بدانتيل ابيض بطول العباية.

فساتين سهرة خليجية

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