المشهد العربي

فساد حوثي تحت شعار (مكافحة الفساد)

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 8 دقائق
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المشهد العربي – خاص :

تحولت مكافحة الفساد لدى مليشيا الحوثي إلى دعاية إعلامية محضة دون أي إجراءات حقيقية للحد من ممارسات الفساد غير المسبوقة من قبل القيادات الحوثية والمشرفين والمسؤولين في حكومتهم غير المعترف بها.

فما إن شعرت مليشيا الحوثي بخطر انتقال عدوى التظاهرات ضد الفساد في بغداد وبيروت إلى صنعاء, حتى سارعت لإعلان إجراءات لمكافحة الفساد, لكن المسؤولين في حكومة الحوثي غير المعترف بها، تعاملوا مع الأمر كدعاية إعلامية.

وأعلنت جميع المصالح الحكومية الخاضعة لسيطرة المليشيا عن فتح نافذة لتلقي الشكاوي، بما في ذلك وزارة الكهرباء التي لم يعد لها أي نشاط إلا التضييق على أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة.

وقال مصدر مطلع لـ”المشهد العربي”، إن وزارة الكهرباء التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها خصصت خمسة ملايين ريال لفتح إدارة خدمة الجمهور, في حين أن الإدارة السابقة موجودة غير إنها تعطلت بعد الانقلاب.

في حين ذكرت مصادر أخرى لـ”المشهد العربي” أن وزير الصحة الحوثي طه المتوكل قام بطلاء مبنى في حوش الوزارة بمبلغ 23 مليون ريال, باسم إدارة خدمة الجمهور.

ولفتت إلى أن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية أنفقت مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى افتتاح إدارات خدمة الجمهور لتلقي شكاوي المواطنين.

وأكدت أن مليشيا الحوثي تتعامل مع الأمر من منظور دعائي بحت دون أي إجراءات عملية لمكافحة الفساد المستشري.

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