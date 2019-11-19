المشهد العربي

فشلت كلها.. مليشيا الحوثي تشن هجمات متزامنة على المشتركة في التحيتا

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 4 دقائق
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نجحت القوات المشتركة، مساء اليوم الإثنين، في التصدي لهجمات واسعة شنتها مليشيا الحوثي، على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مناطق في الأطراف الجنوبية من مركز مديرية التحيتا، مصحوبة بعمليات قصف واستهداف واسعة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر إن المليشيا شنت هجوماً آخر على مناطق شمال المديرية بالتزامن مع الهجوم جنوب التحيتا، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي استمرت لساعات، وتمكنت من التصدي وكسر الهجمات في شمال وجنوب التحيتا، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضحت المصادر أن المليشيا الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، بالإضافة إلى تمكن القوات المشتركة من تدمير أسلحة من عتاد المليشيا الحوثية.

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