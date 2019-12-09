المشهد اليمني

فصل المخا بداية لتقسيم مدينة تعز!

9 ديسمبر، 2019
0
المشهد اليمني

تداول ناشطون خطاب من النائب العام في حكومة الشرعية يتعلق بالفصل بين القضايا في المديريات المحررة في الحديدة.

واعتبر الخطاب بداية لفصل مديرية المخا التابعة إداريا لمحافظة تعز وضمها إلى مناطق الساحل الغربي الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة التي يقودها (طارق صالح).

الخطاب جاء فيه تكليف (صادق عبد الواحد الحميري) وكيلا للنيابة ويحق له التصرف بالقضايا في إطار نطاق المديرية.

هذا وتشهد تعز نزاعات جانبية منذ سنوات أدت إلى تمزيق المحافظة وتقسيمها بين أطراف الصراع.

الوسوم
المخا بداية تعز فصل لتقسيم مدينة

مقالات ذات صلة

Photo of هطول أمطار متوسطة في بعض مناطق حضرموت

هطول أمطار متوسطة في بعض مناطق حضرموت

9 ديسمبر، 2019
Photo of البيضاء.. وفاة وإصابة العشرات وإعلان حالة الطوارئ في ناطع

البيضاء.. وفاة وإصابة العشرات وإعلان حالة الطوارئ في ناطع

9 ديسمبر، 2019
Photo of الحوثيون يعيدون قيادي متهم بجرائم أخلاقية ضد النساء إلى عمله في صنعاء

الحوثيون يعيدون قيادي متهم بجرائم أخلاقية ضد النساء إلى عمله في صنعاء

9 ديسمبر، 2019
Photo of تحليق مكثف لطيران التحالف في سماء صنعاء

تحليق مكثف لطيران التحالف في سماء صنعاء

9 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق