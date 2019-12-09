فصل المخا بداية لتقسيم مدينة تعز!

تداول ناشطون خطاب من النائب العام في حكومة الشرعية يتعلق بالفصل بين القضايا في المديريات المحررة في الحديدة.

واعتبر الخطاب بداية لفصل مديرية المخا التابعة إداريا لمحافظة تعز وضمها إلى مناطق الساحل الغربي الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة التي يقودها (طارق صالح).

الخطاب جاء فيه تكليف (صادق عبد الواحد الحميري) وكيلا للنيابة ويحق له التصرف بالقضايا في إطار نطاق المديرية.

هذا وتشهد تعز نزاعات جانبية منذ سنوات أدت إلى تمزيق المحافظة وتقسيمها بين أطراف الصراع.