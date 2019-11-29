فصل تعسفي لـ 25 جنديا من منتسبي الحزام الامني لإنتمائهم لهذه المنطقة

│الخبر | عدن

قامت قيادة الحزام الأمني الجناح العسكري للإنفصاليين في جنوب اليمن بفصل عدد من منتسبيه من أبناء محافظة أبين.

وقال الجنود المفصولين في شكواهم أنهم كانوا ضمن قوة الطوارئ المرابطة في قطاع نقطة الكراع بمديرية دار سعد وتم فصلهم مؤخرا بطريقة تعسفية وعنصرية.

وأوضح الجنود المفصولين أن عددهم 25 جنديا وجميعهم تعود أصولهم إلى محافظة أبين وتم فصلهم جميعا بطريقة تعسفية وعنصرية من قبل قيادة الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار الجنود إلى أنهم استلموا آخر مرتب لهم في شهر أغسطس وبعدها تم ابلاغهم بأنهم موقوفين ومحالين للتحقيق بتهمة المشاركة في الأحداث الأخيرة مع الحكومة الشرعية وهذا مانفاه الجنود جملة وتفصيلا.

وقالوا بأنهم استمروا بالمتابعة لمحاولة معرفة الأسباب التي أدت إلى ايقافهم وطالبوا بالتحقيق معهم في التهمة الملفقة لهم وهو مالم يتم حتى الآن , وتم أشعارهم مؤخرا بأنه تم فصلهم بشكل نهائي وتصفير مرتباتهم واستبدالهم بأفراد آخرين.

وعبر الجنود المفصولين عن استيائهم من هذا الإجراء العنصري والتعسفي المتخذ ضدهم من قبل قيادة الحزام الأمني , مؤكدين أنهم يعدون من ضمن أوائل من أسس الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن , لافتين إلى أن من تسبب في سقوط معسكر قيادة الحزام في مدينة الشعب ونهبه لم يتم فصلهم أو التحقيق معهم !!

وفي الختام ناشد الجنود قيادة التحالف العربي بالنظر في مظلوميتهم والتحقيق في قضيتهم والتوجيه باعادتهم إلى عملهم كونه يعد مصدر دخلهم الوحيد , منوهين إلى أنهم سيقومون بالتصعيد في حالة عدم التجاوب مع شكواهم هذه من قبل قيادة التحالف وانصافهم .