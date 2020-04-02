فضائية النهار المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن إحتراف أطهر الطاهر في مصر

السودان اليوم :

قال أحمد عثمان وكيل أعمال أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني، تلقيه بعض العروض المصرية، من أجل التعاقد معه عقب نهاية الموسم الحالي.وأضاف عثمان في تصريحات لبرنامج نمبر وان على فضائية النهار “أطهر الطاهر تلقى أكثر من عرض في مصر، لكن عروض الأهلي والزمالك شفهية فقط لم تصل للشق الرسمي”.وتابع “اللاعب ينتهي تعاقده مع الهلال في مايو/آيار المقبل، وتلقى عدة عروض من أندية مغربية وتونسية، إلا أنه يفضل اللعب في الدوري المصري الممتاز.