اخبار السودان اليوم

فضائية النهار المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن إحتراف أطهر الطاهر في مصر

2 أبريل، 2020
0
فضائية النهار المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن إحتراف أطهر الطاهر في مصر

السودان اليوم :

قال أحمد عثمان وكيل أعمال أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني، تلقيه بعض العروض المصرية، من أجل التعاقد معه عقب نهاية الموسم الحالي.وأضاف عثمان في تصريحات لبرنامج نمبر وان على فضائية النهار “أطهر الطاهر تلقى أكثر من عرض في مصر، لكن عروض الأهلي والزمالك شفهية فقط لم تصل للشق الرسمي”.وتابع “اللاعب ينتهي تعاقده مع الهلال في مايو/آيار المقبل، وتلقى عدة عروض من أندية مغربية وتونسية، إلا أنه يفضل اللعب في الدوري المصري الممتاز.







مواضيع قد تهمك

الوسوم
أطهر إحتراف الطاهر المصرية النهار تفاصيل تكشف جديدة عن فضائية في مصر

إقرا أيضا

Photo of مدرّب هلال الأبيض..يتحسّرخالد هيدان: التوقف قتل اللعب التنافسي لدينا

مدرّب هلال الأبيض..يتحسّرخالد هيدان: التوقف قتل اللعب التنافسي لدينا

2 أبريل، 2020
Photo of تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر

تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر

2 أبريل، 2020
Photo of أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس

2 أبريل، 2020
Photo of ارتفاع تكلفة السفر من الخرطوم إلى الابيض بنسبة 800% 100

ارتفاع تكلفة السفر من الخرطوم إلى الابيض بنسبة 800% 100

2 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق