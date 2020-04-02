فضل قراءة سورة قريش فضائل تلاوة سورة قريش من خلال موقع الأحلام والتي نتطرق لذكر أهم ما ورد فيها عبر موضوع اليوم كما نتعرف على أهم ما ذكرته السورة من مقاصد ومضامين والمحاور الرئيسية التي ارتكزت عليها السورة .

فضل سورة قريش

سورة قريش هي إحدى السور المكية التي تقع في الجزء الثلاثون في المصحف الشريف وبالتحديد هي السورة رقم 106 وتقع بين سورتي الفيل والماعون وهى من السور المفصل القصار .

وقد نزلت سورة قريش قبل سورة القارعة وبعد سورة التين وهي السورة رقم 29 في ترتيب النزول ويبلغ عدد آياتها 4 آيات ويرجع السبب وراء تسميتها باسم سورة قريش لما تناولته في وصف حال قبيلة قريش وهي إحدى القبائل العربية التي ولد فيها رسول الله صل الله عليه وسلم .

فضل تلاوة سورة قريش

قبل التعرف على ما جاء في فضل قراءة سورة قريش نتطرق لذكر أهم ما ورد من مقاصد ومحاور أساسية في السورة حيث نجد أن سورة قريش نزلت في أحدى قبائل شبه الجزيرة العربية وهى قبيلة قريش وكانت القبيلة وقت ذاك هي أحد أهم قبائل قريش .

وهى نفس القبيلة التي ولد فيها أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وقد كفرت بما أرسل به من رسالة الله عز وجل الذي أمر بأن يحملها للعالمين وتناولت السورة كيف أنهم كان من المفترض أن يكونوا أول من يؤمنون بنبي الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يكفروا به وكذبوه لكونهم مجاور لبيت الله الحرام وهو آمنون بأمان الله لبيته .

وتناولت السورة أوجه الرخاء والأمان التي أنعم الله جل وعلا بها قبيلة قريش في رحلتهم قوافلهم التجارية سواء تلك التي يذهبوا بها في الصيف أو الأخرى في الشتاء .

فضائل سورة قريش

أما ما ورد في فضل قراءة سورة قريش حيث ورد فيها أحاديث وروايات منها ؛

حديثٌ حسنه الألباني -رحمه الله- “فَضَّلَ اللهُ قريشًا بسبْعِ خِصالٍ، فضَّلَهم بأنَّهم عبدوا اللهَ عشْرَ سنينَ، لَا يَعْبُدُ اللهَ إلَّا قريشٌ، وفضَّلَهم بِأَنَّهم نَصَرَهُم يومَ الفيلِ وهم مشْرِكونَ، وفضَّلَهم بأنهم نزلَتْ فيهم سورةُ منَ القرآنِ لم يدخُلْ فيها أحدٌ منَ العالمينَ وهِيَ “لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ” “خرجنا مع عمرَ في حجَّةٍ حجَّها؛ فقرأ بنا في الفجرِ “أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ” و “لِإيلَافِ قُرَيْشٍ” “عنِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: “لِإيلافِ قُرَيْشٍ* إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ” ويحكم يا قريشُ اعبُدوا ربَّكم الذي أطعَمَكُم مِّن جوعٍ وآمَنَكُم مِّن خوفٍ”

وغير ذلك لم يرد أي أحاديث أو روايات أخري تميز سورة قريش عن غيرها من السور القرآنية في فضل القراءة دون الفضل العام لقراءة القرآن الكريم .

بذلك نصل إلى ختام مقال اليوم ويسعدنا استقبال تعليقاتكم أسفل المقال .