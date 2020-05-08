المشهد العربي

فضيحة إخوانية.. اعتقالات المسبح للاستيلاء على عقار

8 مايو، 2020
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المشهد العربي – تعز:

شهدت جريمة اختطاف مليشيا الإخوان الإرهابية، التابعة لحكومة الشرعية، المواطن مصطفى عبدالعزيز، أمس الخميس، من شقته، في منطقة المسبح بمحافظة تعز، بعد اقتحامه والاعتداء عليه وسط أسرته تطورات جديدة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن محاولة قيادات المليشيا الإخوانية الإرهابية، الاستيلاء على العمارة التي يقطن فيها المختطف، بدعوى أن مالكها تابع لمليشيا الحوثي، لمجرد أنه مقيم في صنعاء.

وقالت إن القيادي الإخواني المدعو نبيل الكدهي، يتواطأ مع وكيل مالك العمارة، لطرد المستأجرين بالقوة، مشيرا إلى اعتقال مصطفى بعد رفضه الخروج من الشقة، نظرا لحيازته عقد ساري المفعول، وعدم وجود بديل لإقامة أسرته.

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