كريتر سكاي

فضيحة مدوية..ايرادات شركة عدن نت الحكومية تذهب الى حساب وزير الاتصالات

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 14 دقيقة
0 أقل من دقيقة

(كريتر سكاي)خاص:

كشف مصدر رفيع المستوى بحكومة الشرعية عن قضية فساد مدوية بطلها وزير الاتصالات لطفي باشريف.

وقال مصدر رفيع المستوى بحكومة الشرعية لكريتر سكاي:ان ايرادات شركة عدن نت التي يفترض بان تذهب لحساب الحكومة يتم توريدها لحساب خاص بوزير الاتصالات لطفي باشريف.

واضاف:تم انشاء شركة عدن نت بقيمة ٥ مليار (من ميزانية عدن)على ان تكون الشركة حكومية ويذهب ايرادها للبنك المركزي الا ان لطفي باشريف حولها الى شركة خاصة ويتحصل على ايرادها.

واكد المصدر بان الشركة التي استولى عليها باشريف تقوم ببيع مودمات الانترنت ب٢٠٠٠ ريال سعودي بالاسواق السوداء بدلا من ٥٠ الف يمني مستغلين غياب الرقابة.

الوسوم
كريتر سكاي

كريتر سكاي

مقالات ذات صلة

Photo of الحزام الأمني بالخضراء يلقي القبض على لص سطى على منزلين

الحزام الأمني بالخضراء يلقي القبض على لص سطى على منزلين

منذ ساعتين
Photo of جماعة الحوثي تعلن تحرير 10 من أسراها في صفقة تبادل بالجوف

جماعة الحوثي تعلن تحرير 10 من أسراها في صفقة تبادل بالجوف

منذ ساعتين
Photo of الباحث نبيل بن عيفان يحصل على الماجستير في تكنولوجيا النقل البحري

الباحث نبيل بن عيفان يحصل على الماجستير في تكنولوجيا النقل البحري

منذ 3 ساعات
Photo of عدن:وكيل وزارة الاعلام يدعو نائب الوزير الحضور واستلام ديوان الوزارة

عدن:وكيل وزارة الاعلام يدعو نائب الوزير الحضور واستلام ديوان الوزارة

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق