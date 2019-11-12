فضيحة مدوية..ايرادات شركة عدن نت الحكومية تذهب الى حساب وزير الاتصالات

كشف مصدر رفيع المستوى بحكومة الشرعية عن قضية فساد مدوية بطلها وزير الاتصالات لطفي باشريف.

وقال مصدر رفيع المستوى بحكومة الشرعية لكريتر سكاي:ان ايرادات شركة عدن نت التي يفترض بان تذهب لحساب الحكومة يتم توريدها لحساب خاص بوزير الاتصالات لطفي باشريف.

واضاف:تم انشاء شركة عدن نت بقيمة ٥ مليار (من ميزانية عدن)على ان تكون الشركة حكومية ويذهب ايرادها للبنك المركزي الا ان لطفي باشريف حولها الى شركة خاصة ويتحصل على ايرادها.

واكد المصدر بان الشركة التي استولى عليها باشريف تقوم ببيع مودمات الانترنت ب٢٠٠٠ ريال سعودي بالاسواق السوداء بدلا من ٥٠ الف يمني مستغلين غياب الرقابة.