فضيحة مدوية.. شرعية الإخونج تخفي أدوات الرش لمكافحة الأوبئة في مكتب الصحة بالعاصمة عدن

عدن24- خاصكشف الحكم الذاتي للجنوب الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي، عن الفساد وانواع الأساليب الإجرامية التي تمارسها حكومة مايسمى بشرعية الإخونج اليمنية في تعذيب المواطنين في العاصمة الجنوبية عدن.وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطاره: إن أدوات الشرعية في عدن تستخدم معاناة الناس كورقة سياسية دون وازع أخلاقي ولا انساني وهم يخفون أدوات الرش لمكافحة الأوبئة في مكتب الصحة في عدن ، والناس تتساقط مرضى واموات من جراء مخلفات السيول والأمطار والمجاري.وأضاف” أن الإدارة الذاتية أسقطت وستسقط أساليب الشرعية في تعذيب الناس وقتلهم.

Advertisement