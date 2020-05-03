عدن 24

فضيحة مدوية.. شرعية الإخونج تخفي أدوات الرش لمكافحة الأوبئة في مكتب الصحة بالعاصمة عدن

3 مايو، 2020
0

عدن24- خاصكشف الحكم الذاتي للجنوب الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي، عن الفساد وانواع الأساليب الإجرامية التي تمارسها حكومة مايسمى بشرعية الإخونج اليمنية في تعذيب المواطنين في العاصمة الجنوبية عدن.وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطاره: إن أدوات الشرعية في عدن تستخدم معاناة الناس كورقة سياسية دون وازع أخلاقي ولا انساني وهم يخفون أدوات الرش لمكافحة الأوبئة في مكتب الصحة في عدن ، والناس تتساقط مرضى واموات من جراء مخلفات السيول والأمطار والمجاري.وأضاف” أن الإدارة الذاتية أسقطت وستسقط أساليب الشرعية في تعذيب الناس وقتلهم.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أدوات الأوبئة الإخونج الرش الصحة بالعاصمة تخفي شرعية عدن فضيحة في لمكافحة مدوية مكتب

إقرا أيضا

Photo of الضالع.. القوات الجنوبية تخوض معارك عنيفة في قطاع العود غرب قعطبة

الضالع.. القوات الجنوبية تخوض معارك عنيفة في قطاع العود غرب قعطبة

3 مايو، 2020
Photo of أبين.. دعوات محلية لإجتماع طارئ في جعار لمجابهة الأمراض المنتشرة في المدينة

أبين.. دعوات محلية لإجتماع طارئ في جعار لمجابهة الأمراض المنتشرة في المدينة

3 مايو، 2020
Photo of ألوية العمالقة تستنفر لمساعدة المنكوبين في العاصمة عدن

ألوية العمالقة تستنفر لمساعدة المنكوبين في العاصمة عدن

3 مايو، 2020
Photo of عدن .. فتح تحقيق في واقعة اغلاق المستشفيات أبوابها أمام المرضى

عدن .. فتح تحقيق في واقعة اغلاق المستشفيات أبوابها أمام المرضى

2 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق