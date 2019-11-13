فظائع الحوثي في الساحل الغربي.. قتلٌ وتهجيرٌ وأشياء أخرى

على مدار خمس سنوات، هي أمد الحرب العبثية الحوثية إلى الآن، ارتكبت المليشيات الحوثية الكثير من الانتهاكات ضد المدنيين على النحو الذي كبّدهم مآسي حياتية شديدة البشاعة، كما أجهض فرص التوصل إلى حلول سياسية.

وخلال الأيام العشرة الأخيرة، ارتكبت المليشيات الحوثية 514 انتهاكًا في الساحل الغربي، فضلًا عن 11 خرقًا ارتكبته الميليشيات في اتفاق الهدنة المنبثق عن اتفاق ستوكهولم الموقَّع في نوفمبر من العام الماضي.

وتسبَّبت هذه الخروقات والانتهاكات في نزوح 30 الف أسرة من المدينة، فيما بلغ عدد قتلى الإنتهاكات وخروقات قرابة 300 مدني.

ميدانيًّا أيضًا، أفادت مصادر عسكرية في محافظة الحديدة على الساحل الغربي بأنّ الأمور تتجه في جبهات الساحل نحو التصعيد العسكري، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تسببت بها مليشيا الحوثي في مديريات الدريهمي وحيس والمخا.

إجمالًا، تسبّبت الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية منذ صيف 2014 وتخلَّلتها الكثير من الانتهاكات، وأحدثت حالة إنسانية شديدة البؤس.

ووثَّقت تقارير دولية حديثة الآثار الناجمة عن الحرب الحوثية، حيث أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 360 ألف شخص من منازلهم في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين؛ نتيجة تزايد القتال في مناطقهم.

وقالت المنظمة الأممية إنّها سجَّلت نزوح 364 ألفًا و323 شخصًا في الفترة المذكورة، مؤكّدةً ارتفاع النازحين منذ بداية الحرب إلى أكثر من 3,6 مليون شخص وهم بحاجة إلى الحماية الإنسانية والمساعدة.

وأكدت “الهجرة الدولية” أنّ الأشخاص النازحين الذين يعيشون بالفعل في ملاجئ مؤقتة هم من بين أكثر الناس تضرُّرًا، حيث يجدون أنفسهم مشردين للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

وارتكبت المليشيات الحوثية كافة صنوف الانتهاك على مدار سنوات الحرب، مُخلِّفةً وراءها بؤسًا حادًا، ولا تقتصر المعاناة الناجمة عن الحرب الحوثية على الإرهاب الفتاك وحسب، بل تسبَّبت المليشيات جرّاء حربها العبثية في أزمة نفسية شديدة البشاعة.

منظمتا هانديكاب إنترناشونال المتخصصة فى مجال الإعاقة، والمنظمة الدولية للمعوقين قالتا – في تقرير – إنَّ الحرب الحوثية تسبّبت في آثار نفسية مرهقة للغاية، وأنّه لا يزال الدعم النفسي والاجتماعي يمثل تحديًّا في منطقة لا تحظى فيه فكرة الضائقة النفسية إلا بمصداقية قليلة.

وذكر التقرير أنَّ فريق المنظمتين قدم الدعم النفسي لأكثر من 16000 شخص، بما في ذلك المستفيدون المباشرون من جلسات إعادة التأهيل والقائمين على رعايتهم، ويُخطِّط الفريق لتدريب أكثر من 400 عامل صحي لعلاج الأشخاص الذين يعانون من صدمة جسدية ونفسية شديدة، مع ازدياد المحتاجين للدعم النفسي في صنعاء.

وأكّد التقرير أن هناك تدفقًا مستمرًا للمرضى من الأشخاص المصابين في النزاع أو حوادث السيارات، إلى كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية إعادة التأهيل، وكثير من الناس يحتاجون إلى المساعدة بسبب الفوضى العارمة الناجمة عن الحرب الحوثية.

وتسبّب الحوثيون في إغراق اليمن بأزمة إنسانية مأساوية، ينتابها الكثير من الأرقام الصادمة والمروّعة، حيث تؤكد منظمات دولية أنَّ 21 مليون شخص، من أصل 27 مليونًا، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الحرب الحوثية.

وكشف إحصاء دولي جديد عن حجم المأساة الإنسانية المروّعة الناجمة عن الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، لا سيّما فيما يتعلق بالحالة الصحية لملايين الأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ أربعة ملايين طفل وُلِدوا منذ بداية الحرب، في الوقت الذي تمّ تسجيل 51% فقط من المرافق الصحية التي ما زالت قيد العمل.

وأضافت المنظمة أنّ هناك 19,7 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية، موضّحة: “اليمن بحاجة لنا جميعًا الآن أكثر من أي وقت مضى”.

الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي تسبَّبت، وفق إحصاءات أممية، في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وفقد عشرات الآلاف أرواحهم جراء نيران الانقلابيين والأوبئة التي تفشت بعد انهيار المنظومة الصحية.