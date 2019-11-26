فعالية صباحيه بيوم التراث اليمنى في روضة الشروق بالمنصورة

اقيمت روضه الشروق وبمناسبه الاعياد الوطنية فعالية بيوم التراث اليمنى السنوي الدي شاركت فيها 14 رياض اطفال تمثل محافظة عدن.

وضمت الفعالية اجنحة ازياء ومأكولات وعادات وتقاليد ورقص شعبي ,حيث طاف الضيوف على كل الأجنحة واستمعوا الى شرح الاطفال وفقراتهم الرائعة.

صحيفة (عدن الغد) كانت حاضرة في هده الفعالية والتقت في ختام هده الفعالية بالدكتور محمد الرقيبي مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الذى شكر الصحيفة والحاضرين جميعا وقال هده الفعالية السنوية تعد من انشطه مكتب التربية والتعليم بالتعاون مع رياض الاطفال بالمحافظة.

واضاف:” واجدها فرصه هنا اوجه الشكر الى ادارة هده الرياض وكافه المربيات في الرياض والزهور والزهرات الحلوين الدين كانوا مبدعين اليوم في هده الفعالية.

واكد الى ضرورة غرس العادات والتقاليد في نفوس الطلاب والتمسك بها وهناك فعالية ومهرجانات قريبه قادمه لمكتب التربية والتعليم . نشكر الجميع على الحضور متمني لهم التوفيق والنجاح .

حضر الفعالية الدكتور محمد الرقيبي مدير عام مكتب التربية والتعليم والاستاذ نبيل عبدالمجيد رئيس شعبه التعليم العام بالمحافظة ومأمور مديرية صيرة الاستاذ خالد سيدو والمنصورة الاستاذ محمد عمر البري والاستاذ لطفي شطارة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ومدراء ادارات التربية بالمديريات ومدراء رياض الاطفال في المحافظة. .