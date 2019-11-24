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فقدان سفينة على متنها مجموعة ركاب من جزيرة سقطرى

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قالت مصادر أمنية في ميناء أرخبيل سقطرى، أن سفينة يطلق عليها “الحميد” صاحبها مبارك سفير السقطري، قد أبحرت من مرسى ميناء الشحر – حضرموت، مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 نوفمبر 2019م، متجهة صوب جزيرة سقطرى.

وأوضح المصدر أن على متن السفينة خمسة بحارة من أبناء جزيرة سقطرى، أضافة الى شابان من ابناء محافظة أب، وفيما كانت تحمل السفينة أطنان من البضائع المختلفة

وأشار المصدر الى أنه تم فقدان الاتصال بالسفينة، ويمر على فقدانها خامس يوم منذو ابحارها .

أبناء جزيرة سقطرى ناشدوا الجهات المختصة والسلطة المحلية، بسرعة البحث عن السفينة المفقودة والتي تتبع لأحد أبناء الجزيرة، وهي في عرض البحر ولا يعرف عن حالتهم شيء.

وقد حذر مركز أرصاد حضرموت، الصيادين في خليج عدن وجزيرة سقطرى من عدم التعمق والإبحار في مدخل خليج عدن الشرقي ومن والى جزيرة سقطرى والصومال لاضطراب وهيجان البحر في الأسبوع الماضي.

وأشار إلى ضرورة أخذ أهم التدابير الاحترازية والابتعاد عن مجاري الاودية نتيجة لمرور الاخدود الجوي مصحوب بالأمطار الغزيرة.

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جزيرة ركاب سفينة سقطرى على فقدان متنها مجموعة من
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