قصة برنامج رامز مجنون رسمي عبر muhtwa.com، تفصلنا أيام قليلة عن عرض أولى حلقات البرنامج الكوميدي الشهير رامز مجنون رسمي للفنان المصري الكبير رامز جلال، في هذا المقال سنتعرف على آخر أخبار برنامج رامز مجنون رسمي من فكرة البرنامج والقناة التي ستقوم بالعرض ومواعيد العرض وكافة تفاصيل البرنامج.

فكرة برنامج رامز مجنون رسمي

تتم فكرة الضيف من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى وذلك لشهرتها بتقديم البرامج ولثقة الفنانين بها وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه.

يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطة بالسلاسل ولا يستطيع النهوض من على الكرسي ويظهر رامز ويضل ينظر إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية.

ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يأتي يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة مليئة بالماء ثم يضل يعاني حتى يخرجه رامز ثم يأتي رامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيظطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.

القنوات الناقلة للبرنامج

بالنسبة للقنوات الناقلة فسيتم بثه من خلال القنوات التالية:

إم بي سي 1.

إم بي سي مصر.

إم بي سي بلاس دراما.

إل دي سي اللبنانية.

سيتم الإعلان بصورة رسمية عن توقيت عرض برنامج رامز مجنون رسمي في الساعات الأولى من يوم الخميس القادم الموافق 23 من شهر إبريل، قبل دخول أول أيام شهر رمضان بساعات قليلة مثل ما تعودنا من معظم القنوات الفضائية على مدار السنوات الماضية.

عند الإعلان الرسمي من قبل القنوات الناقلة عن توقيت العرض الخاص ببرنامج رامز مجنون رسمي سوف نقوم بعرضها مباشرة على موقع محتوى.

تفاصيل البرنامج

إخراج محمد نصير.

كتابة عبد الله غلوش.

شركة الإنتاج MBC.

منتج منفذ MASS COM 98 .

. موقع التصوير في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

عدد الحلقات 30 حلقة.

مدية الحلقة 30 دقيقة.

من هو رامز جلال

ممثل مصري وشقيق الفنان ياسر جلال .

. ولد في عام 1973.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995.

حصل على جائزة أفضل برنامج عن برنامجه رامز حول العالم.

أول عمل قام به رامز كان أثناء دراسته بالمعهد وكان ذلك في مسرحية “جوز ولوز”.

ماهي مقالب رامز جلال

قدم الممثل المصري رامز جلال 9 برامج مقالب للتلفزيون في السنوات الثمانية الماضية في شهر رمضان سنستعرضها معكم بالترتيب:

رامز قلب الاسد في عام 2011.

رامز ثعلب الصحراء في عام 2012.

رامز عنخ آمون في عام 2013.

رامز قرش البحر في عام 2014.

في عام 2014. رامز واكل الجو في عام 2015.

رامز بيلعب بالنار في عام 2016.

رامز تحت الأرض في عام 2017.

في عام 2017. رامز تحت الصفر في عام 2018.

رامز في الشلال في عام 2019.

رامز مجنون رسمي سيعرض في شهر رمضان 2020.

إعلان رامز مجنون رسمي

قدمنا لكم كافة المعلومات حول برنامج رامز مجنون رسمي للنجم رامز جلال للمزيد من الإستفسارات الأخرى عن أعمال ومسلسلات رمضان 2020، راسلونا عبر التعليقات أسفل موقع محتوى، وسوف نقوم بالرد عليكم خلال أقرب وقت.