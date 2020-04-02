المشهد اليمني

فلكي يمني يبعث تطمينات للمواطنين بشأن ”كورونا” مع دخول الصيف وإرتفاع الحرارة

2 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

بعث فلكي يمني، اليوم الخميس، رسالة تطمينية للمواطنين بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.
وقال الفلكي محمد عياش، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه ” المشهد اليمني “، “مع الأجواء السائدةِ حالياً في اليمن والإرتفاع المُتوقع والإضافي على درجات الحرارة مع إقتراب دخول موسم الصيف مُنتصف شهر إبريل الجاري، تتضائل في المُقابل خطورة إنتقال وتفشي فيروس كورونا في اليمن، كون هذهِ المناخات لاتُعتبر بيئه مُلائمه لإنتشار هذا الفيروس، وبقائهِ حياً لفترة طويله على أسطح الأجسام المُعرضةِ للهواء.
وأضاف: لذلك وحتى وإن دخلت إلى البلاد بعض الحالات التي تحمل هذا الفيروس من البُلدان الموبؤة؛ فإن إحتمالية الإنتشار السريع للعدوى ستكون ضعيفه جداً ومحصورة فقط على المُخالطة والعدوى المُباشرة من الشخص المُصاب.
واستدرك: ولكن ومع الإجراءات الإحترازية المفروضةِ في الوقت الراهن من الجهات المختصة، وإلتزام الجميع بضرورة التقيُد بِها من أجل السلامة العامة، بما فيها الحجر الصحي للعائِدين من خارج الوطن، فإن كل ذلك يبعث في النفس الكثير من الطمأنينة، ويُقلل من مخاوف إحتمال تفشي هذا الوباء الخبيث في بلادنا لاسمح الله.
وكانت وزارة الصحة بصنعاء، أكدت مجددا عدم وجود أي حالات كورونا في اليمن.

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