فلكي يمني يحدد موعد غرة شهر رمضان 1441

حدد فلكي يمني شهير ضمن توقعاته الفلكية موعد غرة شهر رمضان لهذا العام 1441هــ.

وقال الفلكي احمد محسن الجوبي ان عدة شهر شعبان لهذا العام ستكون 30 يوما، وهذا يعني ان غرة شهر رمضان سيكون يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2020.

وعن عدة شهر رمضان لهذا العام اوضح الجوبي ان عدته ستكون 30 يوما ايضا، على ان يكون عيد الفطر في 24 مايو القادم.

وخلال الخمس السنوات الماضية كانت عدة رمضان 29 يوما في معظم الدول الاسلامية، فيما البعض الاخر يختلف عادة في موعد دخول وخروج الشهر الفضيل.