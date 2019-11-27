فلكي يمني يحذر من موجة برد قارسة خلال الايام القادمة في ست محافظات

حذر فلكي يمني، من مــوجـة بــرد خلال الايام القليلة القادمة، تطال ست محافظات.

وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب، بانخفاض مُحتمل في درجات الحرارة الصغرى مع نهاية شهر نوفمبر، مع أجواء أكثر بروده خلال ساعات الليل المُتأخرة وعند الصباح الباكر، وخاصةً على المناطق الجبليةِ المرتفعة من محافظات (عمران، صنعاء، ذمار، وبعض الأجزاء الشماليةِ من محافظة إب والضالع، والشمالية الغربية من محافظة البيضاء)، والذي قد تُسجل قيم مُتوسط مُعدلاتها درجة حرارة ما دون [ 4°].

ونصح عياش بالوقايةِ من التعرضِ لِصدمات البرد مع هكذا ظروف جوية مُتقلبة خلال الفترة اللاحقة ومع بدايات شهر ديسمبر المُقبل.

وتشهد الاجواء في اليمن خلال الاسبوع الجاري حالة من عدم الاستقرار يصاحبها هطول أمطار خفيفة الى متوسطة؛ وفقا للأرصاد الجوية.