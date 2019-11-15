المشهد اليمني

فنانة يمنية شابة تحصد جائزة اممية …تفاصيل

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ دقيقتين
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المشهد اليمني

تسلمت مغنية الإنمي اليمنية إيمي هيتاري (28 عامًا)، جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، للقيادة والالتزام بتحقيق الحقوق والخيارات للجميع في قمة نيروبي العالمية.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه اختار إيمي ممثلة عن المنطقة العربية وكرمها بالجائزة مقابل مساهماتها ومشاركاتها الفاعلة في المجتمع، ودورها في البحث عن حلول لظاهرة زواج القاصرات.

وذكرت الفنانة الشابة إيمي عقب تسلمها الجائزة، أنّ هذا التكريم ليس لها فقط بل لكل فتاة يائسة في اليمن وتتوق للوصول إلى أحلامها، وقالت إنها من أجل السلام أيضًا.

واستطاعت إيمي أن تفرض حضورها وتصل إلى ملايين الناس من خلال أغنياتها بالعربية الفصحى، والتي تحاكي من خلالها شارات الإنمي اليابانية الشهيرة.

وتؤكد إيمي أنّها بدأت مسيرتها هاوية، قبل أن تصبح لها أعمال اشتهرت على مستوى العالم ولاقت رواجًا كبيرًا، لا سيما بعدما أطلقت بعض الألبومات التي تجاوزت أعداد مشاهداتها الملايين.

وأنهت إيمي دراستها الجامعية بتخصص اللغة العربية في جامعة عدن، جنوب اليمن، المنطقة التي تتحدر منها، وتؤمن بأن اختيارها لهذا المجال مكنها من صقل قدراتها في كتابة وأداء نصوص فصيحة مقيدة بأفكار معينة، إضافة إلى توجهها لدراسة الموسيقى في معهد “جميل غانم” بعدن بعد ذلك.

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اممية تحصد تفاصيل جائزة شابة فنانة يمنية
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المشهد اليمني

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