الخبر اليمني

فنان يمني شهير يشارك في افتتاح خليجي 24 بالدوحة

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 16 دقيقة
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فنان يمني شهير يشارك في افتتاح خليجي 24 بالدوحة

│الخبر | متابعات

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 نوفمبر 2019، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمشاهدة حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين «خليجي 24».
ويشارك في بطولة خليجي 24 ثمانية منتخبات أبرزها المضيف قطر، والسعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى سلطنة عمان حاملة اللقب، والعراق واليمن والكويت، وتستمر البطولة حتى 8 ديسمبر المقبل.
وقُسمت هذه المنتخبات إلي مجموعتين، المجموعة الأولى في خليجي 24 تضم منتخبات: قطر، الإمارات، العراق، واليمن، أما المجموعة الثانية في خليجي 24 فتضم منتخبات: السعودية، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان.
وستقام المباراة الافتتاحية والتي ستجمع بين منتخبي قطر ونظيره المنتخب العراقي ضمن مباريات المجموعة الأولى، على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022، وسيستضيف أيضًا مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها بين الإمارات واليمن.
أما حفل الافتتاح فسيشارك فيه عدد من الفنانين العرب، من بينهم الفنان اليمني صلاح الأخفش.

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الخبر اليمني

الخبر اليمني

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