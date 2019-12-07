فوائد المشي يومياً لإنقاص الوزن بسرعة , ممارسة رياضة المشي طريقة سريعة للتخلص من الوزن الزائد، كما أنها مجانية ومتاحة في أي مكان، إذا كنت تذهب لعملك يمكنك التعرف على طريقة المشي الصحيح وبالتالي يكون المشي للعمل رياضة تخسر فيها وزنك وترفع من طاقتك الإيجابية، يحتاج جسم الإنسان إلى طاقة يحرقها أثناء المشي .

فوائد رياضة المشي

تساعد رياضة المشي على خفض الدهون المتراكمة في أجزاء الجسم وخصوصًا الأرداف.

المشي له قدرة على التقليل من الوزن الزائد بجانب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

يحافظ على القلب من تصلب الشرايين لأنه يزيد من تدفق الدم بشكل سليم في الجسم.

المشي كل يوم لمدة ساعة في الشهر يعمل على تقوية العظام، وبالتالي يمنع ترقق العظام.

يقلل من خطر سرطان الثدي ويكافح سرطان القولون، كما أنه يقلل من أعراض مرض البول السكري.

يفرز الجسم مادة إندورفين أثناء الجري وبالتالي يعمل على الاسترخاء.

طريقة المشي الصحيح لإنقاص الوزن

لا تأخذ خطوات واسعة وسريعة أثناء المشي، فقط أمشي بشكل سريع ومنظم كما أنت معتاد بشكل يجعلك تشعر بالراحة وأنت تمشي.

أنظر إلى الكاحلين من فترة لأخرى أثناء المشي، وركز أن يلامس كعب قدمك الأرض أولًا.

ابتعد تمامًا عن التوتر وحاول أن تركز في الطريقة التي تسير بها حتى لا تتعرض إلى السقوط وربما الإصابة إن كانت خطواتك واسعة.

أنظر أمامك أثناء المشي حتى لا تصطدم بـأحد، سيكون الاصطدام قاسي جدًا إن كانت خطواتك سريعة، فكر في هذا الأمر وانتبه له جيدًا.

نصائح للمشي

ارخي كتفيك ويجب أن يكون رأسك مستقيم حتى لا تؤلمك رقبتك.

أنظر أمامك لمسافة 6 أمتار حتى لا تشعر وثقل رقبتك.

وضعية يديك ينبغي أن تكون مريحة يمكنك ثنيها لحوالي 90 درجة، وأن تتحرك معك بسلاسة أثناء المشي.

تتحرك الذراع اليسرى للأمام مع حركة القدم اليمنى والعكس.

المشي للتنحيف في اسبوع

المشي يساعدك على حرق الدهون بالطبع، ولكن المشي وحده لا يكفي ينبغي أن تغير عادات طعامك وتتبع حمية غذائية مناسبة، المشي في الصباح الباكر لمدة نصف ساعة والمشي في المساء لمدة نصف ساعة يساهم في إنقاص الوزن، يمكنك المشي في المنزل من خلال المشي بوضعية الثبات، حيث تمشي وأنت في مكانك يمكنك من خلالها فقدان الوزن أيضًا.

المشي ساعه يوميا لمدة شهر

المشي لمدة ساعة في الشهر يجعلك تفقد ما بين 8 كيلو وحتى 10 كيلو.

اتباع نظام رجيم يجعل عملية فقدان الوزن أسرع.

يساهم المشي بشكل منتظم على تفريغ الغازات في البطن وبالتالي التخلص من عسر الهضم للأشخاص الذين يعانون من مرض الإمساك المزمن.

ينبغي المشي في أوقات الصباح الباكر لمدة ساعة ولا يفضل المشي في وقت الظهيرة حتى لا تتعرض لأشعة الشمس الضارة.

قدمنا لكم طرق فوائد المشي لإنقاص الوزن، وإذا كان لديكم أقتراحات أو أسئلة أخرى نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال عبر موقع محتوي.