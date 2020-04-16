فوائد سياليس 5 ملغ للنساء عبر موقع الاحلام ، يعد سياليس 5 ملغ هو عقار من العقاقير الطبية التي تستخدم في علاج الضعف الجنسي والبرود، ويميل لونه إلى اللون الأصفر ويكون القرص دائري الشكل، وتوجد عدة تركيزات من السياليس وهى سياليس 5، سياليس 10، سياليس 20 وحصل هذا العقار على موافقة منظمة الصحة العالمية في عام 2003، كما أنه يأتي في المرتبة الثالثة بعد الفياجرا والليفترا.

دواعي استخدام عقار سياليس 5 ملغ

توجد بعض الحالات التي تستدعي استخدام عقار سياليس 5 ملغ وهي :

يستخدم عقار سياليس 5 ملغ في علاج ضعف الانتصاب عند الرجال.

يعد عقار سياليس 5 ملغ من العقاقير المستخدمة لعلاج تضخم البروستاتا.

يستخدم في الكثير من الحالات لتقوية الجسم لدى الرجال والنساء ومساعدتهم في ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية.

يوصف كعلاج ارتفاع ضغط الدم في الشرايين والرئة.

يعالج مشكلة عدم القدرة على التبول، أو التبول كثيراً في الليل.

يستخدم كمحفز لتدفق الدم إلى أجزاء محددة في الجسم.

يعتبر من أحد العقاقير التي تعمل على ارتخاء عضلات البروستاتا والمثانة.

طريقة الأستخدام والجرعات الصحيحة

بالطبع لابد من استشارة الطبيب قبل استخدام أو تناول أى عقار، وخصوصا في حالة إذا كان العقار قد يؤثر على تدفق الدم أو مستوى الضغط في الدم.

لذا لابد من الرجوع الى الطبيب لمعرفة الجرعة الصحيحة من عقار سياليس 5 ملغ، وفي أغلب الحالات تكون الجرعة المستخدمة منه وبعد التأكد من صحة المريض المستخدم له، تكون قرص واحد في اليوم لا اكثر، وذلك لأنه الجرعة المتناولة منه تدوم فاعليتها حتى اليوم التالي، على خلاف باقي الأدوية.

فوائد سياليس 5 ملغ

نظراً لأن معظم الرجال وخصوصا الذين يتعدون سن الخمسين سنة من مرض تضخم البروستاتا، ومن الأعراض المصاحبة لها من الالام في المثانة والحاجة إلى التبول كثيرا وخصوصاً في اوقات متأخرة ليلاً أو الإحساس بالألم والحرقان أثناء التبول.

يعتبر عقار سياليس 5 ملغ يعتبر هو العلاج الفعال والأمثل والاكيد لعلاج هذا المرض والتخفيف من الأعراض والألم المصاحبة له.

حيث يقوم الشخص المصاب بتناول قرص واحد في اليوم ويجب أن لا تزيد الجرعة عن قرص واحد حتى لا يتعرض للآثار الجانبية للعقار والأضرار التى تنتج عن الزيادة في الجرعة

كما أنه يستخدم في علاج ضعف الانتصاب لدى الرجال وعلى معالجة الضعف الجنسي لديهم.

ذلك لأن العقار يعمل على ارتخاء العضلات وزيادة تدفق الدم إلى أجزاء معينة في الجسم التى تحيط بمكان الإصابة، وبالتالي تسهل عملية التبول وعدم الإحساس بالألم في منطقة المثانة.

حبوب سياليس للنساء

أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات الطبية والعلمية أن الكثير من النساء الذين يعانون من مرض الاكتئاب يصابون بالبرود الجنسي .

بالتالي يلجأون إلى التوقف عن ت عاطى أدوية الاكتئاب مما يؤثر بالسلب على صحتهم النفسية وعدم قدرتهم على عيش حياتهم بشكل طبيعي.

لذا ننصح هؤلاء السيدات بتناول عقار سياليس 5 ملغ المماثل لدواء الفياجرا لعلاج مشكلة البرود الجنسي لديهن وعدم التوقف عن تعاطى أدوية الاكتئاب.

بعض النصائح الواجب اتخاذها عند تناول سياليس

توجد بعض التعليمات والنصائح الواجب اتباعها عن الحاجة إلى تناول عقار سياليس 5 ملغ ومنها:

الحرص على الامتناع عن تناول الفواكه مثل الجريب فروت سواء ثمرة أو على هيئة عصير طبيعي ، وذلك لأنه يتفاعل مع المادة الفعالة لعقار السياليس ٥ ملغ، مما يؤدى إلى حدوث الآثار الجانبية له.

لابد أن تمتنع عن تناوله المرأة الحامل وذلك لأنه يؤثر بالسلب على صحة الأم وعلى الجنين.

لا يجب على المرأة التي ترضع تناول هذا العقار لأنه قد يلحق بالضرر على طفلها.

يمنع هذا العقار على الأطفال الذين هم اعمارهم أ قل من ١٨ عام .

يمتنع عن تناوله الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من مادة تادالافيل .

يجب الحرص على عدم تناول مادة التيترات أثناء استخدام عقار سياليس ٥ ملغ حتى لا يؤدي إلى إصابة الشخص بهبوط في الضغط بالدم.

لابد الانتباهة إلى فترة الصلاحية للعقار قبل تناوله.

لابد من قراءة النشرة الكلية المرفقة مع العقار، لمعرفة الآثار الجانبية دواعي الاستعمال الجرعة الطبية الصحيحة منه.

في حالة الحمل يجب التوقف فورا عن تناولها فور بداية الحمل.

في حالة أن الشخص مدخن لابد من من الامتناع عن تناوله لأنهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالآثار الجانبية للعقار.

الآثار الجانبية لعقار سياليس ٥ ملغ

آثار جانبية وأضرار لأبد من معرفتها قبل تناوله والتى تحدث عند تناول جرعات زائدة، وعند حدوثها لأبد من التوقف عن تناول هذا العقار على الفور والإسراع في التوجه إلى الطبيب لاستشارته، ومن الآثار الجانبية لعقار سياليس ٥ ملغ ما يلي:

الإحساس بعدم و ضوح الرؤية .

الشعور بألم في الصدر أو البطن.

تهيج واحمرار الوجه.

الإصابة باحتقان في الأنف و حساسية الجيوب الأنفية .

الإصابة بارتفاع في ضغط الدم.

في بعض الحالات قد يؤدي الى الأصابة بالزهايمر أو فقدان في الذاكرة.

قد يؤدي تناول جرعات زائدة من عقار سياليس ٥ملغ الى الاصابة بالذبحة الصدرية .

الاحساس بصعوبة في التنفس .

الإصابة بآلام والتهابات في المفاصل.

الشعور بآلام في الرأس أو صداع شديد .

الإحساس بالإرهاق وفقدان النشاط والتهمة.

الإصابة بعدم القدرة على تمييز الألوان أو ما يسمى بعمى الألوان.

الإصابة بالرعاف.

الإصابة بآلام الظهر .

فقدان السمع.

الإصابة بالالتهاب في البلعوم التنفس.

طريقة تخزين الدواء.