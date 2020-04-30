فوائد وأضرار شرب اللبن مع البيض النيء عبر موقع الاحلام ، على الرغم من أن الكثير يجد أن خليط اللبن مع البيض النيء شيء يصعب ابتلاعة نظراً لوجود البيض نيء ولكن الأشخاص الرياضيين خصوصا كمال الأجسام يواظبون على تناول هذا المشروب يومياً، وذلك لما له من فوائد كثيرة لا حصر لها، التي بعد معرفتها من هذا المقالة ربما يتغير رائيك حول عدم تناوله.

اللبن والبيض

أن مشروب اللبن هو ذلك السائل الأبيض الذي يتم إفرازه من ثدى أنثى الثدييات، والذي يحتوي على عنصر البروتين بنسبة عالية وهو من العناصر الهامة التى يقدم العديد من الفوائد للكبار والصغار بجانب بعض الفيتامينات والكالسيوم، ويمكن أن يتم شرب الحليب مباشرة عند أخذه من الحيوان ولكن يجب التأكد من سلامة الحيوان أولا أو يتم غليه في حالة عدم التأكد على الرغم من أنه قد يفقد بعض خصائصه.

هو ذلك الشيء البيضاوي الذي تنتجه الدجاج ويكون عبارة عن قشرة وبداخلها زلال ابيض واصفر وتوجد العديد من الأشكال والأنواع منه سواء بيض الدجاج أو السمان أو النعام، ويحتوي البيض على أهم عنصر للمخ والذاكرة وهو عنصر الكولين وغيرها مثل البروتينات.

فوائد شرب اللبن مع البيض النيء

كما ذكرنا أن كل من اللبن والبيض لهم فوائد كثيرة ويحتوي على العديد من العناصر والمعادن والفيتامينات، فلك أن تتخيل عند خلط الاثنين معاً عن الكم الهائل من الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها الجسم ومنها:

يساعد تناول اللبن مع البيض على إمداد الجسم بالكثير من الفيتامينات والبروتينات والمعادن الهامة من أجل نمو الجسم بشكل سليم وصحي وجيد وتقويته وحمايته.

فوائد البن مع البيض النيء لكمال الأجسام

ينصح الرياضيون الراغبين في تكوين عضلات على تناول اللبن مع البيض النيء يومياً وذلك لأنه يحتوي على العناصر التى تساعد على نمو العضلات بشكل قوي و آمن وسليم والحفاظ أيضا على خلايا العضلات وجعلها قوية

فوائد اللبن مع البيض للعظام

نظراً لاحتواء اللبن على الكالسيوم والبيض على البروتين فإن تناول الاثنين معاً يساعد في تقوية العظام وحمايتها من الإصابة بالهشاشة ونموها بشكل سليم وأيضا الحفاظ على صحة الأسنان.

فوائد اللبن مع البيض للرجال

يقدم مشروب اللبن مع البيض العديد من الفوائد للرجال وخصوصا في علاج بعض المشاكل الجنسية مثل:

علاج ضعف الانتصاب .

. علاج سرعة القذف.

زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها وقدرتها على تخصيب البويضات.

زيادة الرغبة الجنسية و علاح الضعف والبرودة الجنسي .

. إمداد الجسم بالطاقة والقوة التى يحتاجها من أجل العلاقة الحميمية

امتصاص العناصر في الغذاء

يساعد اللبن مع البيض على سرعة امتصاص العناصر والمعادن الغذائية والأحماض الأمينية في الطعام المتناول دون الحاجة الى المرور بالكبد للمساعدة على امتصاصها

فوائد اللبن مع البيض النىء للتخسيس

نظراً لاحتواء هذا الخليط على حمض اللونيك الذي يساعد على زيادة عملية الأيض وتنشيطها وهى المسئولة عن زيادة معدلات حرق الدهون في الجسم خصوصا التى تتكون على العضلات والتى يصعب التخلص منها، كما أنه يقوم بإمداد ألياف العضلات بالأحماض التى تحتاجها، ويعطي الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة وتقليل الشهية للطعام.

فوائد اللبن مع البيض للحالة المزاجية

يحتوي مشروب اللبن مع البيض النىء على أهم عنصر من عناصر الأحماض الأمينية وهو التربتوفان والذي يعمل على مساعدة الجهاز العصبي في إرسال الإشارات إلى المخ الخاصة بالنوم وتحسين الحالة المزاجية، وبالتالي فإن تناوله يساعد على علاج الأرق وقلة النوم والتوتر ويعالج حالة الاكتئاب ويحسن المزاج.

فوائد اللبن مع البيض النىء للعين

يحتوي البيض على عنصر الزياكسانثين وعنصر اللوتين وهم من أحد المضادات للأكسدة التى تحمي العين ويقوي البصر ويقي من خطر الإصابة بأمراض العين مثل العمي أو التنكس البقعي والتى يكون كبار السن أكثر عرضة له.

فوائد اللبن مع البيض النىء للدماغ

يوفر هذا الخليط من اللبن والبيض فيتامين D وعنصر الكولين الهام في تكوين الخلايا العصبية والجهاز العصبي وينصح به الأطباء المرأة الحامل أثناء فترة الحمل لانها تحتاجها لنمو الجنين وخلاياه العصبية بشكل سليم، مما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ونزيف المخ بنسبة كبيرة.

فوائد اللبن مع البيض النىء للقلب

يقلل تناول هذا الخليط من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.

في الجسم. يحمي من خطر الإصابة بالعديد من مشاكل القلب مثل تصلب الشرايين أو الجلطات والحفاظ على صحة القلب جيداً وتقوية عضلاته.

والحفاظ على صحة القلب جيداً وتقوية عضلاته. كما أنه يعالج ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على توازن مستوياته.

فوائد اللبن مع البيض النىء للجهاز الهضمي

يساعد مشروب اللبن مع البيض على تحسين صحة الجهاز الهضمي .

. يعمل على نمو البكتيريا النافعة التي تحمي الأمعاء والقناة الهضمية من الإصابة بالإمساك أو الغثيان أو الالتهابات.

تسهل عملية الهضم وتسريع عملية إخراج الفضلات وتخلص الجسم من السموم و الدهون المتراكمة .

. حماية القولون من خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد البن مع البيض النىء للجهاز المناعي

يساعد شرب اللبن مع البيض النىء على تقوية الجهاز المناعي .

. يعمل على محاربة الفيروسات والجراثيم والبكتريا الضارة التى تسبب الكثير من الأمراض.

اضرار شرب اللبن مع البيض النىء

على الرغم من الفوائد الكثير التي يقدمها هذا الخليط لجسم الإنسان واحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر والمعادن الهامة لتغذية الجسم، إلا أن لكل شيء فوائد واضرار لابد من معرفتها، ومن اضرار شرب اللبن مع البيض النىء الاتى: