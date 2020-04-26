فوائد ووصفات الطماطم للبشرة, يعتقد الكثير بان الطماطم نوع من أنواع الخضروات ولكنها في الحقيقة توع من الفاكهة, وتحتوي علي العناصر المضادة للأكسدة وأصبحت مؤخرا متداخلة في العديد من وصفات العناية بالبشرة.

أهم فوائد الطماطم للبشرة

لم يعد وقوف استخدام الطماطم للطهي فقط بل باتت من أفضل الوصفات لتجميل البشرة وجعلها أكثر صحة وحيوية وتمتلك الطماطم الكثير من الفوائد ومنها:

تكسير المسام المتفتحة وقبضها, فهي تعمل علي تقليل من حجم المسام وتصبح مغلقة لعدم تراكم الأتربة والأوساخ عليها مما يؤدي إلي ظهور البثور.

فهي تعمل علي تقليل من حجم المسام وتصبح مغلقة لعدم تراكم الأتربة والأوساخ عليها مما يؤدي إلي ظهور البثور. توهج البشرة, تحتوي حبات الطماطم علي فيتامين C حيث انه يساهم في تفتيح الوجه لمظهر أكثر صحي.

تحتوي حبات الطماطم علي فيتامين C حيث انه يساهم في تفتيح الوجه لمظهر أكثر صحي. الوقاية من علامات التقدم بالعمر, تساهم الطماطم علي جعل الجلد أكثر امتصاصا للأكسجين الذي يقوم بدوره بالتخلص من علامات الشيخوخة وإزالة التجاعيد لبشرة أكثر شبابا وحيوية.

تساهم الطماطم علي جعل الجلد أكثر امتصاصا للأكسجين الذي يقوم بدوره بالتخلص من علامات الشيخوخة وإزالة التجاعيد لبشرة أكثر شبابا وحيوية. حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة, تحتوي حبات الطماطم علي عنصر الليكوبين المضاد للأكسدة وهو فعال لحماية البشرة من الإصابة بأشعة الشمس الضارة التي تؤدي إلي التصبغات بالوجه.

تحتوي حبات الطماطم علي عنصر الليكوبين المضاد للأكسدة وهو فعال لحماية البشرة من الإصابة بأشعة الشمس الضارة التي تؤدي إلي التصبغات بالوجه. التخلص من الهالات السوداء, تدخل بين مكونات كريم العين للحصول علي منطقة خالية من الهالات السوداء أو عين مجهدة.

تدخل بين مكونات كريم العين للحصول علي منطقة خالية من الهالات السوداء أو عين مجهدة. منظف طبيعي, لاحتواء الطماطم علي عناصر قابضة للمسام التي تقوم بدورها بالتخلص من الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية.

لاحتواء الطماطم علي عناصر قابضة للمسام التي تقوم بدورها بالتخلص من الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية. التخلص من احمرار الوجه, تعمل علي الحد من احمرار البشرة وجعلها أكثر رطوبة.

تعمل علي الحد من احمرار البشرة وجعلها أكثر رطوبة. تفتيح طبيعي, تدخل الطماطم في العديد من وصفات تبييض البشرة وتوحيد اللون.

تدخل الطماطم في العديد من وصفات تبييض البشرة وتوحيد اللون. بشرة ناعمة, فهي تعمل علي ترطيب البشرة وإزالة الطبقة الخارجية للجلد الميت لتصبح أكثر نعومة ونضارة والتخلص من آثار حروق الشمس.

مقشر الطماطم والليمون للبشرة

تعمل علي الحد من إفراز الزيوت الزائدة لذا فهو مناسب لجميع أنواع البشرة وخاصة الدهنية والمختلطة والطريقة هي:

تقطع الطماطم إلي جزأين, ثم نقوم بعصر عليها الليمون ويفضل نصف واحدة فقط.

نضع حبة الطماطم علي الوجه ونبدأ بالفرك علي شكل حركة دائرية.

يترك المقشر حتى يجف.

يتم شطف الوجه بماء فاتر, يفضل عمل ذلك المقشر كل يومين.

ماسك الطماطم للتخلص من بقع البشرة

أحيانا تتعرض البشرة إلي ظهور البقع الداكنة نتيجة تعرضها المباشر لأشعة الشمس لذا نلجأ إلي استخدام الطماطم كعلاج فعال لجعل البشرة أكثر تفتحا وإزالة التصبغات بها والعمل علي توحيد لون البشرة.

المكونات:

ملعقتين من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقتين من الزبادي.

طريقة التحضير والتطبيق:

تمزج المكونات جيدا, ويتم فرد الماسك علي المناطق المراد علاجها من التصبغات.

تفرك المنطقة بكل رفق, ويترك الماسك لمدة لا تزيد عن عشرين دقيقة.

يتم شطف المنطقة بماء بارد لقبض المسام, للحصول علي بشرة خالية من البقع يفضل عمل الماسك مرة من كل أسبوع

ماسك الطماطم لعلاج حب الشباب

تحتوي حبات الطماطم علي حمض الساليسيليك المسئول عن إزالة الحبوب بعد تجفيفها والتخلص من آثار حب الشباب أو الرؤوس السوداء والوصفة هي:

المكونات:

ربع كوب من عصير الطماطم.

ربع كوب من عصير الخيار, أو نكتفي بالخيار المبشور جيدا ونأخذ العصارة الناتجة من الخيار بعد التصفية.

قطعة قطن نظيفة.

طريقة التحضير:

نمزج المكونين معا جيدا.

نقوم بغمس القطن في الخليط ثم تمرر علي كامل الوجه.

يترك الماسك حتى يجف تماما.

يشطف الوجه بالماء الفاتر.

للحصول علي بشرة صافية وخالية من الشوائب يكرر عمل الماسك يوميا.

وصفة الطماطم الطبيعية لتفتيح لون البشرة

تساهم الطماطم علي إفراز مادة الكولاجين وجعل الوجه أكثر تفتحا وإشراقا, أما العسل أفضل مرطب طبيعي للبشرة, ونقدم الطريقة كما يلي:

المكونات:

ثلاث ملاعق من عصير الطماطم.

ثلاث ملاعق من العسل الأبيض.

طريقة الاستخدام:

نخلط المكونين معا جيدا.

نضع الماسك علي وجه نظيف.

يترك الماسك لمدة عشر دقائق لا أكثر.

يشطف الوجه بالماء, يكرر عمل الماسك كل يومين.

فوائد ماسك الطماطم للوجه الجاف

تحتاج البشرة الجافة إلي ترطيب دائم وخاصة في فصل الشتاء لما تعاني من تشققات في الجلد ولكن باستخدام الطماطم التي تحتوي علي فيتامينات تقوم بدورها على جعل البشرة أكثر رطوبة ولمعانا, والطريقة هي:

المكونات:

ملعقة من عصير الطماطم.

لب الافوكادوا, ويستخرج بعد تقطيع فاكهة الافوكادوا إلي جزأين بواسطة استعمال ملعقة نقوم بإخراج اللب.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة الاستعمال:

نقوم بمزج المكونات معا حتى يصبح لدينا ماسك سميك قليلا.

يوضع علي بشرة نظيفة لمدة 30 دقيقة تقريبا.

يشطف الوجه بالماء الفاتر, ثم نقوم بتمرير قطعة من الثلج علي الوجه لقبض لمسام.

يفضل وضع كريم مرطب, يكرر عمل الماسك مرتين من كل أسبوع.

فوائد الطماطم للوجه قبل النوم

ماسك الطماطم يعمل علي تهدئة البشرة ويحفز من امتصاص الجلد للأكسجين أثناء النوم مما يجعلها أكثر إشراقا في الصباح الباكر ويجدد من خلايا البشرة.

ماسك الطماطم والالوفيرا قبل النوم

طريقة الإعداد:

نمزج ثلاث ملاعق عصير الطماطم مع ثلاث قطرات من هلام نبتة الالوفيرا, مع العلم يمكن استبدال الالوفيرا بملعقتين من اللبن.

يضع الخليط علي وجه نظيف خالي من الأوساخ.

يترك علي البشرة من بداية الليل حتى الصباح الباكر, ويشطف الوجه بالماء البارد.

نصائح عن كيفية استخدام الطماطم للبشرة

القيام بفرك جلد الوجه بواسطة شرائح من الطماطم يوميا يعمل علي إزالة الرؤوس السوداء.

للحصول علي نتائج مثالية بعد تطبيق الماسكات علي البشرة يفضل استخدام طماطم طازجة وتجنب المخزن منها.

يجب مراعاة عدم وضع ماسك الطماطم علي البشرة لفترة طويلة لعدم التعرض للجفاف وتهيج لخلايا الجلد.

ننصح الأشخاص الذين يمتلكون بشرة حساسة بعدم استخدم الطماطم بشكل مباشرة علي الوجه ويفضل مزجها بمكون آخر.

الطماطم غنية بالفيتامينات المفيدة للبشرة والصحة بوجه عام, ولا باس من إضافتها إلي النظام الغذائي لتمتع ببشرة أكثر حيوية وجمالا, وتتميز بالعديد من الفوائد لجميع أنواع البشرة وعلاج معظم مشاكلها.

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