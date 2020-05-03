فوازير للاطفال صعبة جدا وحلها للاذكياء 2020

فوازير للاطفال صعبة جدا وحلها 2020 من موقع muhtwa.com. الفوازير تخفف من أعراض الاكتئاب والتوتر والعصبية عند الأطفال، وتنمي لديهم حس الدعابة تجعلهم أكثر أجتماعية عن غير، تنشط الفوازير العقل وبالتالي تنمي الذكاء وتزيد حصيلة معلومات الطفل.

فوازير للاطفال للاذكياء

ما هو الشيء الذي نراه ولكن لا يمكننا أن نلمسه، أوله شيء قاتل وآخره شراب؟

السماء .

. ما هذا الشيء الذي يسير أمامك ولكنك لا تلحق به أبدًا؟

المستقبل.

شيء يتحدث ويتكلم بدون لسان ولا أذنين.

التلفاز.

شيء تسمعه ولكن لا يسمعك، تراه ولكن لا يراك.

التلفاز .

. كم حروف الأبجدية.

8 حروف، لأن المقصود عدد الحروف في كلمة الأبجدية وليس في معناها.

فوازير وحلها دمها خفيف

لماذا يطلق على الفراعنة أطفال؟

لأنهم اعتادوا أن يكتبوا على الجدران مثل الصغار.

مثل الصغار. لماذا يتوقف القطار في المحطة؟

لأنه لا يمكنه الجلوس .

. دبوس وقع على الأرض بدون أن نسمع صوته يرن.

لم يرن لأنه ليس معه رصيد.

لماذا يتوقف القطار أمام الصيدلية؟.

لأنه يتحدث مع القطارة .

. نمر يلاحق سيارة مسرعة لماذا؟.

لأنه يريد مشاهدة النمرة .

. شاب طويل جدًا عندما شرب اللبن توفي لماذا؟.

لأن اللبن انتهت صلاحيته عندما وصل إلى المعدة.

عندما وصل إلى المعدة. كيف تضع الفيل في الثلاجة خلال ثلاث مراحل فقط.

تفتح الثلاجة، ثم تضع الفيل بداخلها، ثم تغلق الثلاجة.

لغز صعب جدا للاذكياء الصغار

ما هو الشيء الذي يقف بقدميه على الأرض، ولكن رأسه في السماء.

ضابط الشرطة.

شيء له نفس ولكن ليس له روح فما هو؟.

المنفاخ .

. شيء يسير على الماء ولكنه لا يبتل.

الظل.

رجل يضع كوب من الماء الفارغ وكوب من الماء الممتلئ لماذا؟.

لأنه ربما يشرب أو لا يشرب.

ما هو أقدم حيوان في الأرض؟.

الحمار الوحشي لأنه باللونين الأبيض والأسود.

لأنه باللونين الأبيض والأسود. ما هو أحدث حيوان في الغابة؟.

القنفذ لأنه ما زال بأشواكه.

فوازير مضحكة للأطفال

شيء إذا لمسته صرخ في وجهك فما هو؟.

الجرس.

شيء يوجد في القرن مرة، وفي الدقيقة مرتين، ولكن ليس موجود في الساعة.

حرف القاف.

هل يتزوج الرجل من أخت أرملته؟.

إن كانت المرأة أرملة فأن زوجها قد توفي ، فكيف يتزوج من أختها إن كان قد مات.

، فكيف يتزوج من أختها إن كان قد مات. شيء يمكنه أن يقرصك ولكنك لا تتمكن من رؤيته فما هو؟.

الجوع.

طائر يلد ولا يبيض فما هو؟.

الوطواط.

شيء يوجد بداخله شعر وخارجه يوجد اللحم.

الأنف.

شيء الناس تطلبه وتنتظر من العام للعام، وإذا جاء هربوا منه فما هو؟.

المطر.

شيء يسمع وليس له أذنين ويتحدث وليس له لسان، فما هو؟.

الهاتف.

ما هو الشيء الذي إذا وضع على النار تجمد؟.

البيض.

هي اخت ابوك، وهو خال ابنها الوحيد من يكون؟.

والدك؟.

شيء يسير حولك ولكنه بغير أقدام، ويدخل في أذنك.

الصوت.

الغاز مع الاجوبة

شيء يكسو الناس، ولكنه عاري لا يرتدي ملابس.

الإبرة.

كلمة عندما نقولها تصبح بلا معنى؟.

السكون.

شيء نذبحه وبعدها نبكي عليه؟.

البصل.

شيء لا يدخل إلا لما تقوم بضربه؟.

المسمار.

شيء أسمه على لونه ونأكله مقلي ومسلوق.

البيض.

تقوم بحرق نفسها لكي تستفيد منها.

الشمعة.

شيء ليس له نهاية ولا بداية ولا يمكننا العيش من غيره وموجود في كل مكان حولنا.

الدائرة.

فوازير مضحكة ونكت

لماذا يحب الحمار أن يأكل الشوك؟.

لأنه حمار.

شيء يمشي ولا يمتلك أرجل، ويسير ولا يملك جناح.

السحاب .

. شيء يطير للأعلى ولا يعود للأرض.

الدخان.

الغاز صعبة واجابتها قديمه

حيوان لا يسير على الأرض، يتكون اسمه من 4 حروف، إذا جمعنا الحرف الأول مع الثالث والرابع، يتحول معناه إلى طريق، إما إذا إذا حذفنا الحرف الأول، صارت الكلمة معناها كلمة مقدمة للمسلمين، وإذا حذفنا آخر حرفين أصبحت الكلمة تعني موت الإنسان إذا تناولها.

الكلمة هي السمكة، عندما نحذف الحرف الثاني أصبحت سكه وهي تعني الطريق، أما عندما نحذف أول حرف أصبح مكة، وعندما نحذف اخر حرفين اصبحت شيء قاتل عندما يأكله الإنسان يموت.

الغاز وحلولها للأطفال

سؤال تختلف إجابته في كل مرة فما هو؟.

الساعة كام.

شجرة لا يوجد لها ظل ولا تحتوي على ثمار.

شجرة العائلة.

ما هو الطائر الذي يلد و يرى بإذنيه؟.

الخفاش.

شخص بسيط يحني له الملك رأسه.

الحلاق.

الغاز رياضيات للأذكياء

كيف نجمع 9 و7 بحيث يصبح الحل 4؟.

إذا كان الساعة 9 صباح، وإذا أضفنا إليها 7 ساعات تكون 4 عصرًا.

الأرقام المتتالية ما الخطأ فيها؛ 60، 52، 45، 39، 35.

الخطأ رقم 35 لأنه ينبغي أن يكون 34.

الغاز صعبة وحلولها

شخصان دفنوا أخوهم، ولكن هذا الأخ ليس لديه أخوة فمن هم؟.

أخوات المتوفي.

طفل قريب من والده الحقيقي، ولكنه ليس أبنه، فمن يكون؟.

يكون في هذا الحالة أبنته.

الغاز صعبة مكتوبة

ثلاث رجال سعيد وسمير وجابر، يقفون بجوار بعضهم البعض، فإذا كان سعيد يقف على يمينه سمير، أما جابر فانه يقف على يمين سعيد، عندها أين يقف سعيد؟.

يكون سعيد في هذه الحالة واقف في المنتصف، سعيد يقف على يمين سمير معناها أن يد سعيد الشمال ملاصقة ليد سمير اليمين، أما جابر يقف على يمين سعيد، معناها أن يد سعيد اليمين ملاصقة ليد سعيد الشمال.

ألغاز للأطفال مسلية

ما هي الاشياء التي تكبر بالضرب.

الأعداد.

دولة خاضت مباريات كثيرة في كأس العالم، ولكنها خسرت جميع المباريات.

بوليفيا.

ما الشيء الذي يأتي فيه يوم الجمعة قبل يوم الخميس.

في القاموس العربي.

شيء لكي تمسكه يجب أن تضع يديك في عينيه، فما هو؟.

المقص.

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