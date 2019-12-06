المندب نيوز

فوضى في سيئون، عقب الدعوات المشبوهة لما يسمى بالائتلاف

7 ديسمبر، 2019
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فوضى في سيئون، عقب الدعوات المشبوهة لما يسمى بالائتلاف

المكلا (المندب نيوز) خاص

تعيش مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، حالة من الفوضى “رفضاً” للدعوات التي أطلقها ما يسمى بالائتلاف الوطني الجنوبي، والذي يسعى للتجمع غداً السبت في احدى قاعات المدينة تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني.

إذ رفضت كافة المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية دعوة ما يسمى “بالائتلاف الوطني الجنوبي ” لانعقاد جلسة إشهاره المزمع إقامتها صباح السبت 7 ديسمبر بمدينة سيئون بوادي حضرموت، واكدت عن خروجها الى الشارع في حالة تعنت الائتلاف لاقامة الفعالية في المديرية.

من جانبه أطلق نشطاء حضارم على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل عنوان ” #حضرموت_ترفض_الائتلاف “، تزامناً مع الرفض الشعبي لانعقاد فعالية الائتلاف.

واعتبر ناشطون ان محاولة الانعقاد تأتي للالتفاف على حقوق الشعب الجنوبي، وكذا الترويج لمخرجات الحوار الوطني الذي يرفضها الجنوبيين.

وقبل يوم من الفعالية، خرج شباب سيئون، إلى شوارع المدينة وقاموا بإنزال ورمي شعارات الائتلاف الوطني مع احراقها، مرددين هتافات رافضة لهذه الأعمال.

الجدير ذكره ان اهالي سيئون ينوون الخروج غدا السبت الى شوارع المدينة، وكذا الى قاعة الفعالية وسيعملون على افشالها في حالة لم يستجب منفذي هذا المكون من التراجع والابتعاد عن المدينة وعقده في خارجها.

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الدعوات المشبوهة بالائتلاف سيئون عقب فوضى في لما يسمى

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